Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda istismar konusunda önemli bilgiler veriliyor

Geleceğin nezaket elçilerinin yetiştirildiği Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda hem öğretmenlere hem de çocuklara istismar konusunda önemli bilgiler veriliyor.

Son günlerde toplumu derinden sarsan çocuk istismarı haberleri konusunda büyük bir duyarlılık gösteren Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğretmenleri, 4 ila 6 yaş arasındaki çocukları bu konuda daha fazla bilgilendiriyor. Verilen dersler arasında bedeni tanıma, yabancılara karşı davranışlar, olağanüstü durumlarda çığlık atma, özel bölgelere kimsenin dokunmasına izin vermeme, yabancılarla korunaksız alanlarda bulunmama gibi konularda önemli eğitim alan çocuklar, uzman öğretmenler eşliğinde geleceğe hazırlanıyor.

Çocuk istismarına karşı daha fazla bilgi sahibi olmak için Pursaklar Belediyesi Psikoloğu Beyza Yıldız’ın verdiği seminere katılan Nezaket Okulu öğretmenleri, aldıkları eğitimlerle çocukların daha güvenli bir şekilde yetişmesine katsı sunuyor. Velilerin rahatlıkla çocuklarını emanet ettiği Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları geleceğin beyefendilerini ve hanımefendilerini donanımlı bir şekilde hayata hazırlıyor.