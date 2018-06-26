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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu'ndan Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneği'ne anlamlı bağış

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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu'ndan Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneği'ne anlamlı bağış
Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu Ayyıldız Şubesi kreş öğrencileri bir yıl boyunca biriktirdikleri mavi kapak ve pet şişeleri Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneği'ne bağışladı.

Minik öğrenciler büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Nezaket Okulu Ayyıldız Şubesi kreş öğrencileri Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneğini ziyaret etti. Burada yapılan atölye çalışmalarını inceleyip bilgi aldılar. Nezaket Okulu öğrencilerinin hayal ettiği ürünleri cam sanatıyla şekillendiren ustalar, yaptıkları çalışmaları miniklere hediye etti.

Nezaket Okulu öğrencileri de bir yıl boyunca biriktirdikleri mavi kapak ve pet şişeleri Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneğine bağışladı. Öğrencilerin duyarlılığını takdir eden yetkililer, hem ziyaretten hem de anlamlı bağıştan dolayı Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencilerine teşekkür etti.

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