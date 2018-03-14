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Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyeleri çocuk istismarı, çocuk güvenliği, akıllı ilaç kullanımı gibi konularda bilgilendirildi

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Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyeleri çocuk istismarı, çocuk güvenliği, akıllı ilaç kullanımı gibi konularda bilgilendirildi
Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyeleri çocuk istismarı, çocuk güvenliği, akıllı ilaç kullanımı gibi konularda bilgilendirildi.

Sağlıklı bireyler için eğitim seminerlerine devam eden Pursaklar Belediyesi, bu kez masaya çocuk güvenliği, çocuk istismarı, ihmal, bilinçli ilaç kullanımı, diyabet gibi konuları yatırdı. Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi Hemşiresi Özlem Peker ile Psikolog Hülya Başkan’ın yaptıkları sunumlarda önemli bilgiler verildi. Özellikle çocuk istismarı konusunda ailelere uyarılarda bulunan uzmanlar, “Çocukların yabancılara karşı nasıl korunması gerektiğini öğretin” mesajı verdi.

Hem mahremiyet eğitimi hem de çocukların bedenlerinin korunması konusunda ailelere büyük görevler düştüğünü belirten uzmanlar, “Çocuklarınıza bedenlerinin özel olduğunu ve onlara kimsenin dokunmaması gerektiğini, böyle bir durumda çığlık atmayı öğretin” uyarısında bulundu. Sağlık konusunda da önemli bilgiler veren uzmanlar, bilinçli ilaç kullanımı ve diyabet konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini kaydetti. Eğitici seminerlere katılan Pursaklarlı kadınlar, kendilerine sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti belirterek Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.

 

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