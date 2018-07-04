Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi'nde Kurdele Nakışı ve Tel Kırma kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldı

Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi'nde devam eden Kurdele Nakışı ve Tel Kırma kursuna katılan 38 kursiyer daha eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi oldu.

Pursaklar Belediyesi Saray Mahallesindeki binlerce kadına çok sayıda kursta eğitim hizmeti veriyor. Bu eğitimlerden biri olan Kurdele Nakışı ve Tel Kırma kursu 352 saat sürdü.

Kursa katılan hanımlar eğitimlerini başarıyla tamamlayıp halk eğitim merkezi tarafından verilen MEB onaylı sertifika aldı. Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü el ele vererek bütün mahallelerdeki hanım evlerinde kadınlara hizmet vermeye devam ediyor. Hem eğitim gören hem de meslek sahibi olan kursiyerler, sertifikalarını alarak sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyet karşısında Pursaklar Belediyesi’ne teşekkür etti.