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Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evindeki dikiş nakış ve çocuk gelişimi kursuna katılan 56 hanım, eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı

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Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evindeki dikiş nakış ve çocuk gelişimi kursuna katılan 56 hanım, eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı
Pursaklar Belediyesi eğitim seferberliğini sürdürüyor. Belediyenin sunmuş olduğu imkânları değerlendiren hanımlar, özverili çalışmaları ve gösterdikleri gayretlerle geleceğe emin adımlarla yürüyüp meslek sahibi oluyor.

Kişisel gelişimden mesleki kurslara kadar birçok konuda ücretsiz hizmet alan hanımlar, katıldıkları kursları başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika sahibi oluyor. Bu kapsamda Saray Hanım Evinde açılan dikiş nakış ve çocuk gelişimi kursuna katılan 56 hanım daha sertifika aldı. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte çok sayıda kursa ev sahipliği yapan Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi, 248 saatlik dikiş nakış kursu ile 936 saatlik çocuk gelişimi kursunu tamamladı. Eğitim süresince dikiş nakış kursuna katılan 31 kursiyer ve çocuk gelişimi kursuna katılan 25 kursiyer başarılı olup sertifika aldı.

 

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