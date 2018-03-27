Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezinde düzenlenen programda 54. Kütüphane Haftası kutlandı

Programda konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, öğrencilere seslenerek kitap okumanın önemini vurgulayıp “Rabbimin bize ilk emri ‘Oku’dur. Bizler okuyacağız, anlayacağız, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize anlatacağız. Kütüphaneleri boş bırakmayacağız” dedi. Pursaklar Belediyesi’nin ilk hizmet binasına ilçe halk kütüphanesinin yapıldığını söyleyen Başkan Çetin “Saray’daki Nezaket Okulu inşaatımız bitince, Saray Kültür Merkezinin altındaki derslikleri de mevcut kütüphaneye dahil etmeyi planlıyoruz. Bu duygularla 54. Kütüphane Haftası kutlu olsun” diye konuştu.
Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara da yaptığı konuşmada göreve geldiği günden bugüne ilçenin sürekli değiştiğini ve geliştiğini belirterek “Bugün Başkanımızdan aldığımız müjdeler beni bir hayli memnun etti. Pursaklar gerçekten tebessüm ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Yazar Ahmet Haldun Terzioğlu kütüphanelerin önemini anlatarak gençlere “Kitap okuyun, kütüphaneleri boş bırakmayın. Çünkü sizler yarınlarımızın teminatısınız” diye konuştu. Programın sonunda Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e kütüphanelere katkısından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.