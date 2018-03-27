Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezinde düzenlenen programda 54. Kütüphane Haftası kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Kaymakam Kara, Başkan Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı, Milli Eğitim Müdürü Balcı, Yazar A. Haldun Terzioğlu, Pursaklar Halk Kütüphanesi yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı

Programda konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, öğrencilere seslenerek kitap oku manın önemini vurgulayıp “Rabbimin bize ilk emri ‘Oku’dur. Bizler okuyacağız, anlayacağız, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize anlatacağız. Kütüphaneleri boş bırakmayacağız” dedi. Pursaklar Belediyesi’nin ilk hizmet binasına ilçe halk kütüphanesinin yapıldığını söyleyen Başkan Çetin “Saray’daki Nezaket Okulu inşaatımız bitince, Saray Kültür Merkezinin altındaki derslikleri de mevcut kütüphaneye dahil etmeyi planlıyoruz. Bu duygularla 54. Kütüphane Haftası kutlu olsun” diye konuştu.