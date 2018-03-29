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Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezinden düzenlenen seminerde Kadın ve Yasal Hakları konusu ele alındı

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Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezinden düzenlenen seminerde Kadın ve Yasal Hakları konusu ele alındı
Programda konuşan Avukatlar, “Kadının evlenme ve boşanmasına ilişkin hükümleri, kadına yönelik şiddet hükümleri, ev kadınlarının sosyal güvenliğine ilişkin düzenlemeler” konularını masaya yatırdı.

Pursaklar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Saray Kültür Merkezinde düzenlenen programa AK Parti Büyükşehir ve Pursaklar Meclis Üyesi Meral Bozoğlu, Pursaklar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Damla Turhan, avukatlar ve çok sayıda kadın katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Pursaklar Belediyesi Meclis Üyesi Meral Bozoğlu “Kadınlar zarafeti, fedakârlığı, inceliği, duygusal zekasıyla özel bir varlıktır. Tarihe baktığımız zaman kadınların çok önemli görevler üstlendiğini görüyoruz” dedi.

Kadınlar için asıl mücadele alanının şekil değil başarı olduğunu kaydeden Bozoğlu, “Kadınlarımız bilgiyle, kültürle donanmalı, fazilet ve erdemle süslenmelidir. Bunu cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk özellikle dile getirmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her zaman karar mekanizmalarında kadınların temsil erilmesi gerektiğine önem vermiştir. TBMM’de bu dönemde ilk defa yüzde 14.73 oranında kadın vekil artışı oldu. Hükümetlerimizi kadınlar için önemli düzenlemeler yaptı” diye konuştu.

Programın konuşmacılarından Avukat Emine Evcim,  medeni kanundaki düzenlemeler ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi: “Bir kadın ile erkeğin evlenmesi için 17 yaşını doldurması gerekiyor. Medeni kanuna göre evli olanların ayrı evlerde yaşaması uygun değildir. Cinsel istismarlara ve şiddetlere karşı ağır yaptırımlar uygulanıyor.”

Avukat Elif Yurtoğlu da yaptığı konuşmada şiddet, şiddet türleri ve şiddet mağduruna karşı devletin aldığı tedbirleri anlattı. “Kadının canına kast etmek, dayak atmak, dövmek, tartaklamak, darp emek, eve kapatmak, tedavisine engel olmak, rızası dışında cinsel ilişkiye zorlamak, zorla evlendirilmek, kazancına el koymak, zorla çalıştırmak, mirastan mahrum bırakmak birer şiddettir. Bu tür şiddetlere maruz kalındığı zaman mülki amirlerden tedbir kararları talep edilebilir.”

Avukat Ezgi Sıvacıoğlu ise kadınların sosyal hayatına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi verip şunları kaydetti: “Evinde el emeği ile üretim yapanların sosyal güvenceye kavuşabilmeleri, SGK’lı olarak çalışanların doğum borçlanması yapabilmesi, hiçbir sosyal güvencesi olmayanların sağlık yardımlarından yararlanabilmesi mümkündür.”

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