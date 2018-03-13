Pursaklar Saray Mahallesindeki Selçuklu Kültür Merkezi, Dede Torun Evi, Saray Camii ve Saray Ortaokulunun da etrafında bulunduğu 3 bin metrekarelik alanda Selçuklu Meydanı çalışması başladı.

Şehirlerin vazgeçilmezlerinden olan meydanlara önem veren Pursaklar Belediyesi , Saray’da Selçuklu mimari unsurlarıyla tasarlanan yeni bir meydan çalışmasına başladı. Etrafında Kültür Merkezi, Dede Torun Evi, Saray Ortaokulu, Saray Yeni Camii, Sağlık Ocağı ve Atatürk Parkı bulunan Pursaklar Belediyesi Selçuklu Meydanı mahalleye yeni bir siluet kazandıracak. 3 bin metrekarelik bir alanda çalışması başlanan meydanda, kültürel etkinliklerin yapılacağı alan, oturma alanları ve meydan havuzu yer alacak.Toplumun ortak kullanım alanlarını etrafında barındıran yeni meydan inşaatında bordür ve demir bağlama işleri tamamlandı. Meydan havuzunun betonunu da atan işçiler, çalışmalara hız verdi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Bizim şehir anlayışımızda; geleneksel mimari ile tasarlanmış, taş yapılarla şekillenmiş, kültürel motiflerle bezenmiş binalar, saat kuleleri, şehir meydanları, şadırvanlar, camiler birer huzur kaynağıdır” dedi. Şehir kimliğinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çetin şunları kaydetti:

“Şehir kimliği, aynı zamanda o şehrin, kişilere göstermiş olduğu mekânsal, sosyal, kültürel ve tarihsel öyküye bir işarettir. Şehir kimliği dediğimiz zaman, tüm bu bahsettiğimiz faktörlerin yanı sıra şehirliler ve onların yaşam biçimlerinin oluşturduğu, sürekli gelişen bir sürecin ortaya koyduğu anlamların bütünlüğünü de ifade eder. Pursaklar, böyle bir anlam bütünlüğüyle kendine özgü şehir kimliği oluşturmayı başaran nadir ilçelerden biridir. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar, yeniden yaşatılan geleneksel Türk mimarisi, kaybolmayan yerel değerler, çeşitlenen kültür ve sanat faaliyetleri, elde edilen sportif başarılar, sahip çıkılan manevi miraslar, ilçemize ‘Tebessüm Şehri’ kimliğini kazandırmıştır. Bu meydan çalışmamız ilçemiz için hayırlı olsun.”