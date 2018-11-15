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Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesine üç boyutlu yazıcı ödülü verildi

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Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesine üç boyutlu yazıcı ödülü verildi
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülen “Herkes için kütüphane projesi” kapsamında Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesine üç boyutlu yazıcı ödülü verildi.

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülen “Herkes için Kütüphane projesi” kapsamında 26 ülkeden 250 kütüphaneci Antalya’da bir araya geldi. Uluslararası düzeyde yapılan bu toplantılara belediye başkanları da katıldı. 

Açılış konuşmasını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in yaptığı ‘Herkes için kütüphane projesi’ toplantısında Türkiye’nin ilk Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesi de temsil edildi. Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, küresel anlamda kütüphanelerin bir parçası olup önemli hizmetler verip proje ofisinden çok sayıda ödül aldı. Proje kapsamında başarılı çalışmalara imza atan Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesi üç boyutlu yazıcı ödülü aldı. Nesne üretim teknolojisine sahip üç boyutlu yazıcı ile istenilen her türlü obje somut hale getirebiliyor. Kütüphaneye yerleştirilen üç boyutlu yazıcı gençlere hizmet verecek. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hayal gücü zengin, tasarım atölyesine merak saran gençlerimize bu imkanı sunan Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezine teşekkür etti.

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