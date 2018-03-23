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Pursaklar Belediyesi sporcuları, Budokaido Kyokushın Ashıhara Bay Bayan Türkiye Şampiyonasından madalya ile döndü

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Pursaklar Belediyesi sporcuları, Budokaido Kyokushın Ashıhara Bay Bayan Türkiye Şampiyonasından madalya ile döndü
Antalya’da düzenlenen Budokaido Kyokushın Ashıhara Bay Bayan Türkiye Şampiyonasında Pursaklar Belediyesi sporcuları Aslı Delibal ve Ali Şener 3 madalya kazandı.

7007ün üzerinde sporcunun katıldığı müsabakalarda gösterdikleri üstün performansla Pursaklar Belediyesi’ni başarıyla temsil eden sporcular iki birincilik ve bir de üçüncülük elde etti. Budokaido Kyokushın Kata ve Kumute yarışmalarında iki kez 1’incilik elde eden Aslı Delibal ve Kumute 3’üncüsü olan Ali Şener müsabakaya damga vurdu.

Aslı Delibal 60 kiloda 1’inci olurken, Ali Şener 85 kiloda 3’üncü oldu. Üç sporcu ile müsabakaya katılan sporcular kazandıkları üç madalya ile Pursaklar’a döndü.

 

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