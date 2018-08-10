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Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı, her yıl binlerce aileye gıda, kıyafet ve mobilya yardımı yapıyor

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Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı, her yıl binlerce aileye gıda, kıyafet ve mobilya yardımı yapıyor
Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Tebessüm Çarşısı, ilçedeki dar gelirli ailelere uzattığı yardım eli ile yüzleri güldürüyor.

Pursaklar genelinde dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yıllardır hizmet veren Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı, her yıl binlerce aileye gıda, kıyafet ve mobilya yardımı yapıyor. “Bir tebessüm yeter” sloganı ile hizmet veren müdürlük çalışanları, uzattıkları yardım eli ile herkesi tebessüm ettiriyor.

İhtiyaç sahiplerinin haritası çıkartılıyor

Tebessüm Çarşısı personeli Pursaklar’da araştırma yaparak ihtiyaç sahibi ailelerin haritasını çıkartıyor. Böylelikle her yıl binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşılarak gerekli yardımlar yapılıyor. Kaymakamlık ve diğer kurumlarla koordineli çalışan Pursaklar Belediyesi bu şekilde ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşabiliyor. Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Tebessüm Çarşısı’ndaki faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Yıllık 2 bin 500 aileye gıda yardımı, bin 500, 2 bin kişiye de bayram hediyesi olarak kıyafet ve ayakkabı veriyoruz. Kurduğumuz işçi bankamız ile iş arayan hemşerilerimizi gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirerek iş bulmalarına yardımcı oluyoruz. Bu yardımları yaparken randevu sistemi ile büyük bir titizlik gösteriyoruz. Buradan faydalanan hemşerilerimizin birbiri ile karşılaşmamasına özen gösteriyoruz. Kimsenin gururunun incinmesini istemiyoruz. Herkes farklı saatlerde gelip buradan birinci el ürünlerden oluşan ihtiyaçlarını karşılayıp gidiyor. İstiyoruz ki herkes Pursaklar’da tebessüm etsin.”

Hizmetleri bununla da sınırlı kalmayan Tebessüm Çarşısı, başlattığı kampanyalar ile takdir toplamaya devam ediyor. Belediye tabipliği ile hastaları, yatalakları, ihtiyarları tespit edip, ihtiyaç sahibi yüzlerce hastaya hizmet sunuyor. “Mavi Kapak” kampanyası ile onlarca engelliye umut olup, tekerlekli sandalye hediye ediyor. Her yıl Ramazan ayında Başkan Çetin’in katılımıyla sünnet olan çocukları evlerinde ziyaret ederek her birine bisiklet hediye ediyor. İhtiyaç sahibi aileler beyaz eşya, mobilya ve diğer ev ihtiyaçlarını da buradan rahatlıkla karşılayabiliyor.

Uzun yıllardır devam eden Hoş Geldin Küçük Hemşerim projesi kapsamında binlerce yeni doğan bebek evlerinde ziyaret edilerek hediye verildi. İçerisinde zıbın takımı ve çeşitli hediye bulunan bebek seti ailelere teslim edilerek hem ailelere göz aydınlığı veriliyor hem de vatandaşın talepleri dinleniyor.

Sünnet olan çocuklara bisiklet

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen ve Tebessüm Çarşısı’na kayıt yaptıran yüzlerce çocuğu ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin bisiklet hediye etti. Bu sene 280 evi tek tek gezen Başkan Çetin, sünnet olan çocuklara bisiklet hediye ederken evin diğer çocuklarına da yaş ve cinsiyetlerine göre hediyeler veriyor. Bu ziyaretlerde aynı zamanda apartman ve mahalle halkının da taleplerini dinleyen Başkan, hemşerileriyle bire bir iletişim kurarak çözüm önerileri sunuyor.

Bayramlık kıyafetler belediyeden

Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ve Kurban Bayramlarında ihtiyaç sahiplerinin bayramlık kıyafetlerini Pursaklar Belediyesi hediye etti. Tebessüm Çarşısına kayıtlı aileler kendilerine verilen randevu saatlerinde hediyelerini alıp tebessüm etti.  

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