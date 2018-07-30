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Pursaklar Belediyesi, yaz sporları bu senede yuğun ilgi gördü

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Pursaklar Belediyesi, yaz sporları bu senede yuğun ilgi gördü
Pursaklar Belediyesi'nin her yıl düzenlediği yaz spor okulu bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Okul bahçelerinde yapılan yaz spor okullarında çocuklar hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2012 yılında hayata geçirdiği “Okullar Hayat Olsun” projesi 6 yıldır Pursaklar’da uygulamaya konuyor. Bu yılki yaz spor okuluna kayıt yaptıran yaklaşık 2 bin öğrenci, belirlenen okulların bahçesinde yaz spor okuluna katıldı.

Pursaklar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün imzalamış olduğu protokol çerçevesinde okul bahçelerinde ve kapalı salonlarda alanlarında uzman beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde futbol, basketbol, voleybol, taekwondo branşlarında eğitim alan öğrenciler, sporun keyfini çıkarttı. Spor eğitiminin yanı sıra adab-ı muaşeret eğitimi de alan çocuklar, okullarla, sınıflarıyla olan bağını yaz tatilinde de sürdürdü. Yaz spor okulunda yüzme kursunu da devam ettiren Pursaklar Belediyesi yüzlerce çocuğa havuzlarda yüzme öğretip spor yaptırmaya devam ediyor. Ayrıca yaz spor okuluna katılan bütün öğrencilere belediye tarafından spor kıyafetleri hediye edildi.

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