Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede ki çok sayıda marketi denetledi

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki çok sayıda marketlerin hijyen koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini denetledi.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu denetimlerde etiket, ambalaj kontrolleri, günü geçmiş ürünlerin kontrolü ve temizlik gibi konularda denetimlerde bulunup kurallara uymayanlara belediye zabıta yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerince işlem yaptı. Yapılan denetimlerin amacının vatandaşların sağlıklı koşullarda üretilen ürünleri satın alıp tüketebilmelerini sağlamak olarak açıklayan Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın, “Hemşerilerimiz tarafından tüketimi yapılan ürünlerin sağlık ve hijyen koşulları ekiplerimizce sık sık denetleniyor. Bu konuda Sayın Başkanımızın kesin talimatı var. İlçe halkının güven içinde, sağlıklı ürünler tüketmesi için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Denetimlerde genel olarak işletmelerimizin kurallara uyduğunu gördük” dedi.

İşyeri denetimlerinde; kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı, son tüketim tarihlerine uygunluk, işyerinin ticari faaliyet gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeler gibi konular dikkate alındı. Denetimlerde eksikleri bulunan işletmelere gerekli uyarıları yapan ekipler, mevzuata uyulmadığı durumlarda yasal işlem uygulanıldığını hatırlattı.