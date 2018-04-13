​Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gitgide sayıları artan dilencilere yönelik operasyon düzenlendi

Halkın huzurunu bozan ve esnafı zor durumda bırakan dilenciler ​Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince toplandı.

Özellikle cami önlerinde ve kavşaklarda dilenci lik yapan kişilere zabıta ekipleri fırsat vermiyor. Mevzuat doğrultusunda dilenciler e gerekli işlemler yapılarak toplanan kişiler Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait dilenci barınma evine götürüldü.Duygu sömürüsünü alışkanlık haline getirerek dilencilik yapan kişilere mevzuat doğrultusunda kimlik tespitleri yapılarak üzerlerinden çıkan paralara tutanak tanzim edildi ve gerekli uyarılarda bulunuldu.