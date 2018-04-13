​Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gitgide sayıları artan dilencilere yönelik operasyon düzenlendi

Özellikle cami önlerinde ve kavşaklarda dilencilik yapan kişilere zabıta ekipleri fırsat vermiyor. Mevzuat doğrultusunda dilencilere gerekli işlemler yapılarak toplanan kişiler Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait dilenci barınma evine götürüldü.Duygu sömürüsünü alışkanlık haline getirerek dilencilik yapan kişilere mevzuat doğrultusunda kimlik tespitleri yapılarak üzerlerinden çıkan paralara tutanak tanzim edildi ve gerekli uyarılarda bulunuldu.
Pursaklar Belediyesi Zabıtası Müdürü Ali Aytaşgın, yapılan operasyon ve denetimlerle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Halkın manevi duygularını sömürerek dilenenlere karşı gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tabii kibu çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızdan bu kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak, bu kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmemelerini rica ediyoruz.”
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