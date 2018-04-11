Pursaklar Belediyesi’nin ilklerinden olan “Hoş geldin Küçük Hemşehrim” projesi 6 yıldır devam ediyor

Yeni doğan bebekler evlerinde ziyaret edilerek belediyenin hazırlamış olduğu hediye seti aileye teslim ediliyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından 2012’de uygulaya konan “ Hoş Geldin Küçük Hemşehrim ” projesi Ankara’daki diğer belediyelere ilham kaynağı oldu.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yıllar önce başlattığı proje ile ilçede yeni doğan bebeklere ilk hediyesini verdi. Kamuoyunun takdirini kazanan bu proje farklı isimlerle hem Sağlık Bakanlığı hem de diğer ilçe belediyeleri tarafından da uygulamaya kondu. Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hoş Geldin Küçük Hemşherim” kampanyası her geçen yıl daha da yaygınlaşıyor. Pursaklar’da ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine ilk hediyelerini veren Pursaklar Belediyesi, yıllar önce uygulamaya koyduğu bu proje ile her yıl binlerce aileyi teker teker ziyaret ediyor. Pursaklar Belediyesi’nin bu projesini farklı isimlerle uygulamaya koyan diğer ilçe belediyeleri ve kurumlar, projenin çok önemli bir halkla ilişkiler hizmeti olduğunu belirtiyor.Pursaklar Belediyesi, hem ilçe sakinlerinin hem de kamuoyunun beğenisini kazanan bu kampanya ile 2012’den beri binlerce yeni doğan bebeğe ilk hediyesini verdi. Ziyaret esnasında yeni doğan bebeklere Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in özel olarak hazırlattığı bebek takımı, zıbın, taşınabilir beşik, ana kucağı, bebek çantasından oluşan hediye verilerek göz aydınlığı ziyareti gerçekleştiriliyor. Yeni doğan bebeklerin tespiti ise Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden güncel veriler alınarak yapılıyor. Bu proje kapsamında 2017’de 2 bine yakın yeni doğan bebeğe hediye verildi.