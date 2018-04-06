İlkbahar aylarında yüklenici firma tarafında Sağlık Bakanlığına teslim edilen Pursaklar Devlet Hastanesi binasına tıbbi cihazlar yerleştirilmeye başlandı.

Pursaklar’ın en büyük ihtiyacı olan Pursaklar 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı yaz kış demeden büyük gayretlerle tamamlandı. Türk Bayrağı asılan ve tabelaları takılan hastane binasına tıbbi cihazlar yerleştirilmeye başlandı. Ankara’nın zorlayıcı iklim şartlarına rağmen kış mevsimlerinde de yoğun bir çalışma içinde olan yüklenici firma, hastane inşaatını tamamladı. Başından beri süreci takip eden ve Devlet Hastanesinin ilçeye kazandırılmasında büyük gayretleri olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hastanenin bir an önce hizmete girmesi için süreci hızlandıracak görüşmeler yaptı, gerekli olan cihazlar hastane birimlerine yerleştirilmeye başlandı. Gerek bakanlık bürokratlarıyla gerekse yüklenici firma yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olan Başkan Çetin “Hemşerilerimizin büyük bir heyecan ile beklediği hastanemiz inşallah kısa bir süre içinde hizmete girecektir. Tıbbi cihazlar yerleştiriliyor. Hastane birimleri oluşturuldu. Devlet Hastanemiz ilçemiz için hayırlı olsun. Buradan faydalanacak tüm hemşerilerim için de şifa kapısı olun inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

Çevre düzenlemesi tamamlanma üzere

Pursaklar 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Çetin şunları söyledi: “Hem bakanlığımız ile hem de yüklenici firma ile sürekli irtibat halindeyiz. Hem Sayın Kaymakamımız ham de bizler çalışmaları yakından takip ediyoruz. İşçiler yaz kış demeden büyük bir özveri ile çalıştı. Hastanemizin dış cephe kaplamaları bitti. İçeride tıbbi cihazlar yerleştirilmeye başlandı. Ameliyathanelerin kapıları takıldı. Asansörler yerleştirildi. Bahçe duvarları yapıldı. Türk Bayrağımız ve hastane tabelası asıldı. İnce işçilik kısmı devam ediyor. Belediye olarak Peyzaj çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık.”

Hastanedeki bölümler

Pursaklar Devlet Hastanesi içerisinde Kulak Burun Boğaz (K.B.B), dâhiliye, ortopedi, diyetisyen, kadın doğum, göz, genel cerrahi, cildiye, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, psikiyatrı, 7 adet ameliyathane, 1 adet sezeryanhane, mescit, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, laboratuvarlar, röntgen odaları gibi bütün bölümler yer alacak. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan hastanede kreş de yer alıyor. 3 blok olarak inşa edilen hastane, 5 ayrı binadan oluşuyor. Hasta kabul kısmında anaokulu da yer alıyor.