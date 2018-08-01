Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Kemal Şekerci, YKS eşit ağırlık 1’incisi oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, eşit ağırlık puan türünde Türkiye 1’incisi olan Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Kemal Şekerci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleme ve yetiştirme kurslarına katılarak sınava hazırlanarak büyük bir başarıya imza attı.

Pursaklar Fen Lisesi öğrencisi Şekerci (18), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018 YKS'de eşit ağırlık puan türünde Türkiye birinciliği elde edip Pursaklar’ı gururlandırdı. Birincilik haberinin duyulmasıyla hem sosyal medyada hem de internet arama motorlarında Pursaklar Fen Lisesi gündem oldu. Günde 3 saat ders çalışarak bu başarıyı elde ettiğini belirten Kemal Şekerci emeği geçen herkese teşekkür etti. Sınava hazırlanırken daha çok konu anlatımı ve test çözme yöntemini uyguladığını kaydeden Şekerci birincilik duygusunu ve elde ettiği başarının arka planını şöyle açıkladı:

“Okulda idarecilerimizi, hocalarımı dinledim. Okulumuzda pansiyonda kaldım ve etütlere katıldım. Haftada iki, üç kez kendime vakit ayırdım, arkadaşlarım ile görüştüm. Destekleme ve yetiştirme kursları çok faydalı oldu. Dershane, geliş gidiş açısından benim için uygun değildi, okulun pansiyonunda kalıyordum. Pansiyonda kalmak, etütler ve öğretmenlerimin okul çıkışında verdiği kurslara katılmam açısından çok faydalı oldu. Özel derse ihtiyaç duymadım. Düzenli bir hayatım olunca önemli bir başarı elde ettim. Çok mutluyum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum.”

“Birinci olmak bana da sürpriz oldu”

YKS Türkiye eşit ağırlık birincisi olan Kemal Şekerci, başarılı bir eğitim hayatı olduğunun altını çizerek “İlk 10'da olduğumu biliyordum. Birinci olmak bana da sürpriz oldu. Birinci olduğumu öğrendiğimde çok heyecanlandım. Annemle birbirimize sarıldık. Çok güzel bir duygu. Ankara’da İşletme Fakültesini düşünüyorum. Üst düzey yönetici olmak istiyorum. Ekonomi alanında yüksek lisans yapmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Çetin sosyal medyadan tebrik ve destek mesajı paylaştı

Pursaklar’da eğitim için bütün imkanları seferber eden ve ‘Yeter ki siz okuyun, biz ne gerekiyorsa yaparız’ diyen Belediye Başkanı Selçuk Çetin, YKS Türkiye eşit ağırlık birincisi Kemal Şekerci’nin başarısını sosyal medya hesabından paylaşarak “Ankara Pursaklar Fen Lisesi öğrencilerimizden Kemal ŞEKERCİ evladımız YKS TÜRKİYE 1'incisi oldu. Kendisini tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum. Bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Soydan Tevfik Karahan da verdiği emeklerden ve başarısından dolayı öğrencisini tebrik etti. Kemal Şekerci'den bu başarıyı beklediklerini ifade eden Karahan, “YKS'de ilk yüzde, ilk beş yüzde ve ilk binde birçok öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin hemen hemen hepsi devletin ücretsiz verdiği destekleme ve yetiştirme kursları ile bu başarıyı sağladı. Bu bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Okullarda bu kursu ücretsiz sağladığından dolayı Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda olan Kaymakamımız İhsan Kara’ya, her türlü seferberliği sağlayan Belediye Başkanımız Selçuk Çetin’e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.