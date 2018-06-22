Pursaklar halk kütüphanesi inşaatı hızla tamamlanıyor

Pursaklar Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonucu eski kaymakamlık binasına yapılan halk kütüphanesi inşaatı hızla tamamlanıyor.

Mülkiyeti Pursaklar Belediyesi’ne ait olan ve bir süre Kaymakamlık olarak kullanılan bina imzalanan protokolle 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edildi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan Acar arasında imzalanan protokol ile eski Kaymakamlık binası İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek. Projesi Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak.

İnşaatı devam eden şehir kütüphanesi iç tasarımı ve modern görüntüsü ile dikkat çekiyor. Bir katı ilkokul düzeyindeki çocuklar için özel olarak tasarlanan kütüphanenin diğer katları da yetişkinlere hitap edecek. İçerisinde çocuk sineması da bulunan kütüphane kafeteryası, oturma grupları, ders çalışma masaları, dinlenme odaları ile Pursaklar halkının hizmetinde olacak. Kütüphanenin 2018 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Daha önce Türkiye’nin İlk Şehir Araştırmaları Kütüphanesini açan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Eski belediye binamız olan aynı zamanda önceki kaymakamlık binamızda güzel bir proje hazırladık. Kütüphanenin çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda rafların montajına başlandı. Kütüphane tamamlandığı zaman her yaş grubundan hemşerim buradan en iyi şekilde istifade edecek.” dedi.