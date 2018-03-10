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Pursaklar hanım evlerindeki çok sayıda kadın için Alanya’ya gezi düzenledi

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Pursaklar hanım evlerindeki çok sayıda kadın için Alanya’ya gezi düzenledi
Pursaklar Belediyesi’nin Ayyıldız, Hüma Sultan ve Altınova hanım evlerindeki kurslara katılan çok sayıda kadın için Alanya’ya gezi düzenledi.

Sosyal ve kültürel belediyecilikte öncü olan Pursaklar Belediyesi, Ayyıldız, Hüma Sultan ve Altınova hanım evleri üyelerinden oluşan 44 kişilik gruba Alanya’yı gezdirdi. Geziye kahvaltı ile başlayan kadınlar, Alanya’nın tarihi ve turistik yerlerin gezerek iki gün boyunca tatilin keyfini çıkarttı.

Türkiye'nin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini gezip görme imkanı bulan kadınlar bugüne kadar çok sayıda ili ziyaret etti. Kendilerine sağlanan imkanlardan memnun kalan kadınlar, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. 

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