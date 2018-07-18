Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel çocukları Selçuk Çetin’i ziyaret etti

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa açtığı kurslara katılan Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel çocukları Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti.

Pursaklar’da göreve geldiği günden beri birçok ilke imza atan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, sosyal ve kültürel belediyecilikte örnek projeleri hayata geçirmeye ve halkın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Mart 2016’da hizmete açılan Down Sendromlu Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi’nin ardından ilçedeki özel çocuklar için de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüyle ortaklaşa kurslar düzenleyen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Tevfik İleri Kültür Merkezinde özel çocukları ağırladı. Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Çetin “Çocuklarımızın ve ailelerin tebessüm ettiğini görmek bizim için çok önemli.

Yaptığımız hizmetlerin arka planında insanların huzur ve mutluğu yer alıyor. Rabbim bu güzel yavrularımızın yüzünü hep güldürsün” dedi. Kursklara katılan özel çocuklar yaptıkları çalışmaların ürünlerini Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e hediye etti. Ziyaretin sonunda Başkan Selçuk Çetin misafirleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.