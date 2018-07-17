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Pursaklar Nezaket Okulu eğitmenleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi seminerlerini tamamladı

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Pursaklar Nezaket Okulu eğitmenleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi seminerlerini tamamladı
Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nezaket Okulu eğitmenleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi seminerlerini tamamladı. Öğretmenlerin sertifikasını ise Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin verdi.

2011’den beri binlerce öğrenciye hizmet veren Nezaket Okulu öğretmenleri, her yıl yaz tatilinde çeşitli seminere katılıp kendilerini geliştiriyor. Okulların kapanmasıyla Pursaklar’da eğitim kampına giren eğitmenler, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Duman’ın verdiği Çocuk Gelişimi ve Eğitimi seminerlerini başarışla tamamladı. Tevfik İleri Kültür Merkezinde Nezaket Okulu eğitmenleriyle bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin hem sertifika verdi hem de yeni dönem için başarı diledi. Türkiye’de özgün projelere imza attıklarını belirten Başkan Selçuk Çetin “Hemşerilerimiz evlatlarını bizlere emanet ediyor, bizler de bu yavrularımızı sizlere teslim ediyoruz.

Onları kendi evladımız gibi koruyup, en güzel eğitimi vermek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hamdolsun bugüne kadar hiçbir problem yaşamadık. İnşallah bundan sonra da daha fazla hizmet vererek geleceğin hanımefendileri ve beyefendilerini yetiştirmeye devam edeceğiz. Hizmetleriniz için teşekkür ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum” diye konuştu. Pursaklar Belediyesi bünyesinde 2011’den beri hizmet veren Nezaket Okullarında adab-ı muaşeret eğitimi alan 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar ‘Nezaket Elçileri’ olarak yetişiyor. 

 

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