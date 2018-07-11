Pursaklar Nezaket Okulu öğretmenlerine, okul öncesi uygulamalı eğitimi verildi

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nezaket Okulu eğitmenlerine Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Duman tarafından Pursakla’da okul öncesi uygulamalı eğitimi verildi.

Her yıl yüzlerce öğrenci yetiştiren Nezaket Okulu öğretmenleri bu kez kendileri sertifika aldı. Yaz tatilinde kampa girip Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Duman’ın verdiği okul öncesi öğrenciler için uygulamalı eğitim seminerine katıldı. Hem pedagojik formasyon eğitimi hem de uygulama eğitimi ile bilgilerini pratikleştiren eğitmenler, kursu başarı ile tamamlayarak katılım sertifikası aldı.

Yeni eğitim öğretim dönemine titiz bir hazırlık yapan eğitmenler yaz tatili boyunca bu tür eğitimlere katılarak kendilerini daha da geliştirecek. Türkiye’de ilk ve tek olarak Pursaklar Belediyesi bünyesinde 2011’den beri hizmet veren Nezaket Okullarında adab-ı muaşeret eğitimi alan 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar geleceğin hanımefendisi ve beyefendisi olarak yetişiyor.