  • BIST 115.594
  • Altın 172,527
  • Dolar 3,9994
  • Euro 4,9561
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C

Pursaklar Saray Mahallesi'ne; İstanbul siluetli park

»
Pursaklar Saray Mahallesi'ne; İstanbul siluetli park
Pursaklar Belediyesi Saray Mahallesinde yaptığı İstanbul siluetli parkın havuzu, çeşmesi de tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki alt yapı ve yeşil alan çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri olan Saray Cumhuriyet Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki yeni park tamamlandı.

İstanbul Boğaz köprüsü siluetinde yapılan ve çocuk oyun parkıyla da renklenen yeni park mahallenin siluetini de değiştirdi. Saray semt pazarının karşısındaki park içerisinde yürüyüş yolu, oyun alanları, kamelyalar ve çok sayıda ağaç da yer aldı. Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli gibi geniş bir coğrafyaya hizmet veren Pursaklar Belediyesinin her geçen gün yeşil alan çalışmalarını arttırdığını belirten Başkan Çetin, “Her geçen gün nüfusumuz artıyor, buna bağlı olarak ihtiyaçlar da çoğalıyor.

Belediye olarak hemşerilerimizin taleplerini en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. İstanbul siluetli parkımızı tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hayırlı olsun” dedi. 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Yıldız, Pursaklar’da düzenlenen konferansta 28 Şubat sürecini anlattı23 Mart 2018 Cuma 10:37
  • Pursaklar Belediyesi kültür gezileri kapsamında ilçedeki şehit aileleri ile gazilere Kızılcahamam ve Çamlıdere’yi gezdirdi21 Mart 2018 Çarşamba 12:05
  • Yıldızlar Okullar Arası Halter Türkiye Şampiyonasında Pursaklar Belediyesi bir madalya daha aldı20 Mart 2018 Salı 10:37
  • Pursaklar sokaklarına 34 adet ‘Kullanılmış Ayakkabı ve Giysi Kumbarası’ yerleştirildi20 Mart 2018 Salı 10:25
  • Voleybol Bayanlar 1. Lig Yarı Final etabında 6 puan toplayan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı finale adını yazdırdı19 Mart 2018 Pazartesi 12:55
  • Pursaklar Belediyesi kadroya geçecek personelin sınavına başladı16 Mart 2018 Cuma 10:26
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017’de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar’da ikamet edenleri Başkan Çetin ziyaret ediyor15 Mart 2018 Perşembe 10:21
  • Pursaklar Belediyesi, Saray’da Selçuklu mimari unsurlarıyla tasarlanan yeni bir meydan çalışmasına başladı13 Mart 2018 Salı 10:43
  • Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un Tacettin Dergâhında ki evini ziyaret etti12 Mart 2018 Pazartesi 12:53
  • Yerel Gazeteciler Derneği Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti08 Mart 2018 Perşembe 11:11
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim