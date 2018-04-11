Pursaklar şehir kütüphanesi inşaatı hızla devam ediyor

Pursaklar Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sonucu ilçedeki eski kaymakamlık binasına yapılan şehir kütüphanesi inşaatı hızla devam ediyor.

Mülkiyeti Pursaklar Belediyesi’ne ait olan ve bir süre Kaymakamlık olarak kullanılan bina imzalanan protokolle 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edildi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan Acar arasında imzalanan protokol ile eski Kaymakamlık binası İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek. Projesi Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak.