Pursaklar sokaklarına 34 adet ‘Kullanılmış Ayakkabı ve Giysi Kumbarası’ yerleştirildi

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için devam eden sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehrin belirlenen noktalarına 34 adet ‘Kullanılmış Ayakkabı ve Giysi Kumbarası’ yerleştirildi.

Sosyal sorumluluk projelerini önemseyen Pursaklar Belediyesi yaptığı çalışmalarla dar gelirli ailelere, hasta vatandaşlara ve engellere umut oluyor. Yeni uygulamaya konan kullanılmış ayakkabı ve giysi kumbarası ile geri dönüşüme kazandırılacak olan giysiler ve ayakkabıların gelirleri omurilik hastaları ile kas hastalarına bağışlanacak.