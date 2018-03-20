Pursaklar sokaklarına 34 adet ‘Kullanılmış Ayakkabı ve Giysi Kumbarası’ yerleştirildi

Sosyal sorumluluk projelerini önemseyen Pursaklar Belediyesi yaptığı çalışmalarla dar gelirli ailelere, hasta vatandaşlara ve engellere umut oluyor. Yeni uygulamaya konan kullanılmış ayakkabı ve giysi kumbarası ile geri dönüşüme kazandırılacak olan giysiler ve ayakkabıların gelirleri omurilik hastaları ile kas hastalarına bağışlanacak.
Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli’de toplam 34 noktaya yerleştirilen kullanılmış ayakkabı ve giysi kumbarası vatandaştan da takdir gördü. Projeyi değerlendiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin paylaşmanın önemine vurgu yaparak “Sosyal ve kültürel belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek hepimiz için önemlidir. Paylaşmak güzeldir çünkü bizlerin fazlası başkalarının eksiği olabilir. Bu kumbaralarımızda toplanan giyisi ve ayakkabıların geri dönüşümünden elde edilen gelirler omurilik ve kas hastalarına bağışlanacak. Böyle güzel işlere vesile olmak hem bizi hem de hemşerilerimizi mutlu ediyor.” dedi. İlçenin birçok noktasına yerleştirilen giysi ve ayakkabı kumbaralarına ihtiyaç fazlası kıyafet ve ayakkabılarını atan vatandaşlar da ‘Paylaşalım’ mesajı verdi.
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