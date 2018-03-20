  • BIST 115.483
  • Altın 166,531
  • Dolar 3,9405
  • Euro 4,8630
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C

Pursaklar sokaklarına 34 adet ‘Kullanılmış Ayakkabı ve Giysi Kumbarası’ yerleştirildi

»
Pursaklar sokaklarına 34 adet ‘Kullanılmış Ayakkabı ve Giysi Kumbarası’ yerleştirildi
Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için devam eden sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehrin belirlenen noktalarına 34 adet ‘Kullanılmış Ayakkabı ve Giysi Kumbarası’ yerleştirildi.

Sosyal sorumluluk projelerini önemseyen Pursaklar Belediyesi yaptığı çalışmalarla dar gelirli ailelere, hasta vatandaşlara ve engellere umut oluyor. Yeni uygulamaya konan kullanılmış ayakkabı ve giysi kumbarası ile geri dönüşüme kazandırılacak olan giysiler ve ayakkabıların gelirleri omurilik hastaları ile kas hastalarına bağışlanacak.

Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli’de toplam 34 noktaya yerleştirilen kullanılmış ayakkabı ve giysi kumbarası vatandaştan da takdir gördü. Projeyi değerlendiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin paylaşmanın önemine vurgu yaparak “Sosyal ve kültürel belediyeciliğin gereklerini yerine getirmek hepimiz için önemlidir. Paylaşmak güzeldir çünkü bizlerin fazlası başkalarının eksiği olabilir. Bu kumbaralarımızda toplanan giyisi ve ayakkabıların geri dönüşümünden elde edilen gelirler omurilik ve kas hastalarına bağışlanacak. Böyle güzel işlere vesile olmak hem bizi hem de hemşerilerimizi mutlu ediyor.” dedi. İlçenin birçok noktasına yerleştirilen giysi ve ayakkabı kumbaralarına ihtiyaç fazlası kıyafet ve ayakkabılarını atan vatandaşlar da ‘Paylaşalım’ mesajı verdi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un Tacettin Dergâhında ki evini ziyaret etti12 Mart 2018 Pazartesi 12:53
  • Yerel Gazeteciler Derneği Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti08 Mart 2018 Perşembe 11:11
  • Pursaklar Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü oldu07 Mart 2018 Çarşamba 11:57
  • Pursaklar'da düzenlenen ‘Kudüs Davamızdır’ programında bin kişilik salon tıklım tıklım doldu07 Mart 2018 Çarşamba 11:43
  • Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şubat ayı içerisinde 37 sokakta sürdürdüğü çalışmaları tamamladı06 Mart 2018 Salı 11:35
  • Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda istismar konusunda önemli bilgiler veriliyor05 Mart 2018 Pazartesi 11:36
  • Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede ki çok sayıda marketi denetledi28 Şubat 2018 Çarşamba 11:45
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligini bitimine bir hafta kala Bolu Belediyesi’ni 3-1 mağlup ederek Play Off’u garantiledi28 Şubat 2018 Çarşamba 10:48
  • 6. Geleneksel Pursaklar Kayak Şenliği Ilgaz’da düzenlendi22 Şubat 2018 Perşembe 09:29
  • Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Kahramankazan’ı 3-1 mağlup ederek puanını 52’ye yükseltti19 Şubat 2018 Pazartesi 09:38
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim