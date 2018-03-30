Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret ettiler

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig’de mücadele ederek Pursaklar’ı başarıyla temsil eden Voleybol İhtisas Takımı, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e veda ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sezon boyunca Bayanlar Voleybol 1. Lig’de fırtına gibi esen ve Play-Off’larda finallere kadar yükselen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı lig bitiminde Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti.

Kulüp Başkanı, antrenörler ve sporcuları makamında kabul eden Başkan Selçuk Çetin sporculara hitap ederek “Sezon boyunca büyük gayretlerle ilçemizi başarılı bir şekilde temsil ettiniz.Bir üst lig için final oynamak büyük başarıdır. Bu nedenle Kulüp Başkanımız Nedim Erçetin, Antrenörlerimiz Salih Yergin, Burak Cömert, siz emektar sporcularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarı ve sağlık diliyorum” dedi.Sporu önemsediklerini belirten Başkan Çetin, “Herkesin spora ve sporcuya destek vermesi gerekiyor. Özellikle yerel yönetimlerin bu konuda desteklenmesi lazım” diye konuştu. Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Kulüp Başkanı Nedim Erçetin ise spora ve sporculara olan desteğinden dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e, her bir maçta daha fazla gayret gösteren sporculara ve antrenörlere verdikleri üstün mücadele için teşekkür etti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ziyaretin ardından sporcularla toplu hatıra fotoğrafı çektirip, onlara hediye verdi.