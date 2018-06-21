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Pursaklar Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu hızlı bir şekilde tamamlanıyor

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Pursaklar Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu hızlı bir şekilde tamamlanıyor
Saray Mahallesinde inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda sona gelindi. Dış cephe kaplaması tamamlanan inşaatta havuzların zemin çalışması devam ediyor.

Saray Mahallesindeki Kaymakamlık binasının yanında inşa edilen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan ve Kaymakamlık binası ile bölgeye yeni bir siluet kazandıran yüzme havuzu 4 kat olarak inşa edildi.  İçerisinde; asansör, bay-bayan spor salonu-fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli 1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet antrenman havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 2 adet sauna- buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 adet sınıf/kurs odası, 4 adet idari ofis, 1 adet sağlık odası, 1 adet antrenör odası yer alacak. Ayrıca 69 araçlık açık otoparkı bulunan bu proje Selçuklu - Türk mimari motifleriyle tasarlandı. Projenin hayata geçmesiyle ilçedeki önemli sportif ihtiyaçlara cevap vermesi bekleniyor. İçerisindeki üç havuz ile hizmet verecek olan Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesinin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

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