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Pursaklar'da düzenlenen ‘Kudüs Davamızdır’ programında bin kişilik salon tıklım tıklım doldu

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Pursaklar'da düzenlenen ‘Kudüs Davamızdır’ programında bin kişilik salon tıklım tıklım doldu
Pursaklar Belediyesi tarafından Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ‘Kudüs Davamızdır’ programında bin kişilik salonu tıklım tıklım dolduran davetliler güçlü bir şekilde “Kudüs özgür kalacak” mesajı verdi.

Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Kudüs Davamızdır programına AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP İlçe Başkanı Uğur Atagün ve çok sayıda davetli katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan program ilçe protokolünün mesajlarının yer aldığı video gösterimi ve ‘Zaman Kudüs Zamanı’ tiyatrosu ile devam etti. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Kudüs coğrafi değil imani meseledir, hepimiz Kudüs’e sahip çıkacağız” mesajı verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu yaptığı konuşmada “Sisi’ler, Esed’ler Siyonizm’in kuklası olmuş. Yeni Türkiye 128 Müslüman veya gayri Müslüman ülkeyi bir araya getirip Siyonizm’in sponsoru ABD’ye geri adım attırıp Dünya 5’ten büyüktür diyen Türkiye’dir. Yeni Türkiye haksızlıkları eliyle diliyle düzelten bir Türkiye’dir. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Türkiye’den büyüktür ifadesi çok önemlidir” dedi.

Selmanoğlu “Türk Bayrağının dünyanın her yerinde bir karşılığı var”

Aktivist Yazar Tuğrul Selmanoğlu’nun konuşmacı olduğu programda Kudüs’ün yakın tarihi anlatıldı. “Kudüs’te Türk Bayrağının bir karşılığı var” diyen Selmanoğlu “Siyonistler Türk bayrağından rahatsızlar. Çünkü Türk Bayrağının tüm İslam toprağında, tüm dünyada bir karşılığı var. Gittiğimiz her yerde bize şunu söylüyorlar: ‘Sizin bayrağınız dünyanın en güzel bayrağıdır. Hilal, la ilahe illallah, yıldız ise Hz. Muhammed’dir’ diyorlar” şeklinde konuştu.

Kudüs’te yaşadıklarını da anlatan Tuğrul Selmanoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Gittiğimiz her ülkede konuştuğumuz mazlumlar bize şunu söylüyor; ‘Bizler bir gün sizin mutlaka buralara gelip bizleri kurtaracağınızı biliyoruz.’ Filipinler’de, Makedonya’da, Kudüs’te her yerde bunu gördüm ve duydum. Siyonistler, Müslümanlardan rahatsızlar. Etrafımızda oynanan oyunların temelinde bu vardır. Bugün Afrin’de yapılan da budur. İsrail’in güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. 15 Temmuz’u yapanlar da Afrin’de terör estirenler de aynı üst akıldır. Sultan Abdulhamit bunları reddedince Siyonistler Abdulhamid’i hedef tahtasına oturttular. Allah devletimizi ve milletimizi var etsin. Liderimize uzun ve hayırlı bir ömür versin. İnşallah günün birinde, dört bir koldan akın akın Kudüs’e gidip, oraları özgürleştirecek milletin biz olduğumuzu biliyorum. Allah Resulü’nün emaneti olan Kudüs bizi bekliyor.”

Prsaklar Sanayici ve İşadamları Derneği, El Ele Derneği ve Kol Kola Hareketi’nin de katkı sunduğu programda 5 kişiye Kudüs turu hediye edildi. Çekilişleri ise AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ile Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptı. Ayrıca programa katkı sunanların adına Pursaklar’da ağaç dikildi. Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde Naci El Ali karikatürleri de sergilendi.

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