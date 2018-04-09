Pursaklar'da düzenlenen “Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni” konferansında medeniyet anlayışı ve yeniden medeniyetin inşası konuları ele alındı

Pursaklar Belediyei ve Medeniyet Öncüleri Derneği tarafından Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen “Medeniyet ve Doğal Dünya Düzeni” konferansında medeniyet anlayışı ve yeniden medeniyetin inşası konuları ele alındı.

Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa çok sayıda bürokratın yanı sıra Pursaklar halkı katıldı. Programın konuşmacısı olan Prof. Dr. Hikmet Akgül “Geçmişle çok azla zaman harcamak yerine önümüze bakmamız gerekiyor. Esas istikbal önünü görmektir, yani gününü aydınlatmaktır” dedi. Türkiye toplumunun Batılılaşmakla birlikte Ortadoğu toplumu olduğunun altını çizen Prof. Akgül, konuşmasında şu mesajları verdi:

“Bireyin temelinde ahlak ilkeleri olmalıdır. Söz veriyorsak sözümüzde duracağız. Doğal olan ahlak ilkelerini yaşamamız gerekiyor. Emaneti korumak ve ona ihanet etmemek gerekiyor. Kur’an bizim için rehberdir ve yol göstericidir. Tanzimat’tan beri hayatı okumaktan vazgeçtik ve Kur’an devreden çıktı. Vahdet bozuldu. Batı kültürü medeniyet olarak bizim toplumumuza yerleşti. Şimdi özümüze dönme mücadelesi veriyoruz. Bilim felsefesine göre toplumu yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Mesleğimiz ne ise onunla ilgili bilim felsefesi yapmamız lazım. Yeni Türkiye derken bunun içini doldurmamız lazım.

Hz. Peygamber gibi Hz. Hatice gibi bir ahlakımız olması lazım ki medeniyet inşa edebilelim. Medine’deki o felsefeyi kavrayıp yaşamamız lazım. Dosdoğru yolda yürümek lazım. Yaradılış sistemi üzerinde kafa yormamız lazım. Bunun için de eğitim çok önemlidir.”Programın sonunda Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kocakuşak, Prof. Dr. Hikmet Akgül’e Belediye Başkanı Selçuk Çetin adına teşekkür edip plaket takdim etti.