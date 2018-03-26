Pursaklar'da ‘Öğrenmeye Odaklanma Semineri’nde gençlerin sınav kaygılarını giderecek yöntemler ve öğrenme metotları anlatıldı

Pursaklar Belediyesi Gençlik Akademisi öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Öğrenmeye Odaklanma Semineri’nde gençlerin sınav kaygılarını giderecek yöntemler ve öğrenme metotları anlatıldı.

Pursaklar Belediyesi Abdurahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen seminerde öğrenmeye odaklanma konusu ele alındı. Programda sunum yapan Aile Danışmanı Serap Selen Altındal gençlere “Kendinize güvenin ve başaracağınıza inanın” mesajı verdi.

Öğrenme yöntemleri hakkında gençlere bilgi veren Selen Altındal, stresle baş etmenin, derslerde odaklanmanın ve başarıyı yakalamanın yöntemlerini uygulamaları olarak anlattı. Gençlik akademisi üyelerini sahneye çıkartarak kendilerini ifade edebilmeleri, toplum karşısında konuşabilme ve öğrendiklerini anlatabilme yöntemlerini uygulamalı olarak gösteren Altındal, “Stresi üzerimizden atarak bilgilerimizi kontrol edip onu doğru ve etkili kullanmalıyız. Hayatımızı belli bir düzen içine koymalıyız” diye konuştu. Olumlu düşünmenin öğrenmeye odaklanmada büyük etken olduğuna dikkat çeken Selen Altındal, düzenli, dinlenerek ders çalışmanın daha verimli olacağını kaydetti. Aile Danışmanı Serap Selen Altındal gençlerin yönelttiği soruları da cevapladı.