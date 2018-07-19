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Pursaklar'da Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş düzenledi

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Pursaklar'da Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş düzenledi
Pursaklar Kaymakamlığı, Pursaklar Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü yöneticileri ve çalışanları Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe katılan Başkan Selçuk Çetin “Spor; dostluk, kardeşlik ve dayanışma için vazgeçemeyeceğimiz değerdir. Bizler sporu seviyoruz” dedi.

Pursaklar Kaymakamlığı önünden başlayıp Atatürk Parkında sona eren 1 kilometrelik sağlıklı yaşam yürüyüşüne Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin, Pursaklar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçlar, Pursaklar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Alpaslan Yalçınkaya ve çok sayıda kişi katıldı. Spor kıyafetlerini giyen ilçe protokolü ve çalışanlar 1 kilometrelik mesafeyi yürüdükten sonra Pursaklar Belediyesi Selçuklu Şehir Meydanın ısınma ve rahatlama hareketi yaparak Atatürk Parkında yürüyüşü sonlandırdı.

Yürüyüşü katılanlara Pursaklar Belediyesi tarafından yiyecek ve içecek ikram edildi. Sağlıklı Yaşam Yürüyüşünü değerlendiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Spor; dostluk, kardeşlik ve dayanışma için vazgeçemeyeceğimiz değerdir. Bizler sporu seviyoruz. Sağlıklı yaşam için bugün bir kez daha yürüdük. Her gün 10 bin adım yürümek gerektiğini hatırlattık. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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