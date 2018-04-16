​Pursaklar’ın gururu Batuhan Yüksel, Ağrı’da düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonasında 1’inciliği göğüsleyip altın madalya kazanıp Türkiye Şampiyonu oldu

Ağrı’da düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonasında Pursaklar Belediyesi’ni başarıyla temsil eden Batuhan Yüksel, 427 sporcu arasından 1’inci olmayı başardı.

Katıldığı bu turnuvada koparmada 135 kilo, silkmede 161 kilo, toplamda ise elde ettiği 296 kilo ile 69 kulüpten 427 rakibini geride bırakıp Türkiye 1’incisi oldu.