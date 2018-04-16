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​Pursaklar’ın gururu Batuhan Yüksel, Ağrı’da düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonasında 1’inciliği göğüsleyip altın madalya kazanıp Türkiye Şampiyonu oldu

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​Pursaklar’ın gururu Batuhan Yüksel, Ağrı’da düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonasında 1’inciliği göğüsleyip altın madalya kazanıp Türkiye Şampiyonu oldu
Ağrı’da düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonasında Pursaklar Belediyesi’ni başarıyla temsil eden Batuhan Yüksel, 427 sporcu arasından 1’inci olmayı başardı.

Katıldığı bu turnuvada koparmada 135 kilo, silkmede 161 kilo, toplamda ise elde ettiği 296 kilo ile 69 kulüpten 427 rakibini geride bırakıp Türkiye 1’incisi oldu.

Gençler Türkiye Halter Şampiyonası Türkiye birincisi olan Batuhan Yüksel, altın madalya ile Pursaklar’a döndü. Pursaklar’ı başarıyla temsil eden Batuhan Yüksel ve Hocası Murat Akyüz, sporca sporcuya verdiği desteklerden dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.Batuhan Yüksel “Pursaklar’ı ve Pursaklar Belediyesi başarıyla temsil etmek, yeni şampiyonluklar kazanmak için daha çok çalışacağım” mesajı verdi. 

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