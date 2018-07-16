  • BIST 90.626
  • Altın 193,510
  • Dolar 4,8363
  • Euro 5,6612
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C

Pursaklı vatandaşlar 15 Temmuz'un 2. yıl dönümünde, Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanına akın etti

»
Pursaklı vatandaşlar 15 Temmuz'un 2. yıl dönümünde, Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanına akın etti
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Sizler o gece bu necip milletin yenilmez olduğunu gösterip Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemize sahip çıktınız” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi program hazırlayan Pursaklar Belediyesi, işgal girişimini ve buna kaşı halkın verdiği kahramanlık destanını unutturmuyor. Muhsin Yazıcıoğlu Meydanında başlayan demokrasi nöbetlerine Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Tükrakıy, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Uğur Atagün ve çok sayıda kişi katıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda Kur’an tilaveti, 15 Temmuz belgeseli, kahramanlık türküleri ve protokol konuşmaları yapıldı. Gecede konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “İki yıl önce 15 Temmuz akşamı ülkemizin üstüne kara bulutlar çökmeye başlamıştı. Liderimiz, hükümetimiz ve bu necip millet o kara bulutları dağıttı, 16 Temmuz sabahına Türkiye hainlerin emellerini boşa çıkartarak içinde uyandı” dedi.

“Benim nazarımda Pursaklar gazidir”

15 Temmuz’da FETÖ ve arkasındaki güçlerin darbe girişiminde bulunduğuna dikkat çeken Başkan Selçuk Çetin konuşmasında şu mesajları verdi: “O gece vanpirler, ülkemizi bölmek, parçalamak ve yutmak istediler. Bunları lanetliyoruz. Bunların terör örgütü lideri sözde hocaları beddua ediyordu. Milleti birbirine düşürdüler. Ama benim milletim bunların ihanetine dur dedi. Tankların altına yatan bu millet dünyaya mesaj verdi. 15 Temmuz gecesi Tebessüm Şehri’nin mütebessim insanları Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı başlamadan meydanlara döküldü. Liderine ve ülkesine sahip çıktı. Benim nazarımda o gece meydanlara dökülen bütün Pursaklarlı hemşerilerim gazidir. İnşallah Rabbim katında da öyledir. Dinimizi kaynağından öğrenmemiz alız. Aksi halde bu ihanet şebekeleri yavrularımızı kandırıyor. Bakın şimdi Adnan Oktar çıktı. Yarın belki başkaları çıkacak. Dikkatli olmalıyız. Sizler o gece ezanlar dinmesin, bayrağımız inmesin, vatanımız bölünmesin diye meydanlara akın ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

“Pursaklar o gece hiç tereddüt etmeden meydanlara akın etti”

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara da “Bu kahraman millete öncülük eden Başkomutanımızı gördük. Sokaklara çıkın dedi ve millet sokaklara çıktı. Bugün de sokaklardayız. Ben o gün hem Pursaklar Kaymakamı hem de Keçiören Kaymakam Vekiliydim. Üzerimizde büyük sorumluluk vardı. Hamdolsun alnımızın akıyla çıktık” dedi. Başkan Çetin öncülüğündeki Pursaklar halkı etkinliklerle birlikte gece geç saatlere kadar demokrasi nöbetine devam etti. Gecede Sanatçı Ali Kınık, Ozan Ahmet, Hanifi Sezen kahramanlık türküleri seslendirdi. Gecede Pursaklar Belediyesi tarafından hem Pursaklar’da hem de Kızılay’da vatandaşlara kumanya ve çorba ikram edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Haziran’da 46 sokağın asfalt yama çalışması tamamlandı06 Temmuz 2018 Cuma 09:43
  • Pursaklar Belediyesi, ‘Köylü Pazarı’ olarak bilinen Üretici Pazarını hayata geçiriyor05 Temmuz 2018 Perşembe 10:57
  • Pursaklar Belediyesi, vergi borcu olan mükellefler için yapılandırma imkanı sağladı03 Temmuz 2018 Salı 10:23
  • Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin beşincisi düzenlendi02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:31
  • Pursaklar Belediyesi 2. Bahar Şenliği renkli görüntülere ev sahipliği yaptı02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:37
  • Pursaklar Belediyesi Spor Okulları eğitimleri başladı28 Haziran 2018 Perşembe 10:33
  • Pursaklar'da İmar barışından faydalanmak için başvurular devam ediyor27 Haziran 2018 Çarşamba 12:00
  • Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu'ndan Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneği'ne anlamlı bağış26 Haziran 2018 Salı 09:46
  • 24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Pursaklar’da halk meydanlara akın etti25 Haziran 2018 Pazartesi 10:08
  • Pursaklar halk kütüphanesi inşaatı hızla tamamlanıyor22 Haziran 2018 Cuma 10:15
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim