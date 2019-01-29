PUTLAŞTIRDIKLARIMIZ 1

Dr. Levent Bilgi

1. Bilim sebepleri ve aklı putlaştırdı

Erkekler parayı

Kadınlar modayı putlaştırdı

2. Anne ve babalar üniversiteyi putlaştırdı

Gençler interneti

Yaşlılar saygıyı putlaştırdı

3. Şarkılar aşk’ı,

Diziler çarpık aşıkları putlaştırdı

4. İnsanlar televizyonları, bilgisayarları, cep telefonlarını putlaştırdı

(Televizyonlar, bilgisayarlar ve cep telefonları da onları aptallaştırarak intikamlarını aldılar.)

5. Kadınlar evlerini, eşyalarını

Erkekler arabalarını, paralarını

Putlaştırdılar

(Evler kadınları hizmetçi, arabalar erkekleri servis şoförü, paraları köle yaparak intikamlarını aldılar.)

6. Sınav denen bir put oluşturuldu. Arkasında vaad edilen hayatı putlaştırdık

(Sınavlar, en güzel çağlarımızı ağzında çiğneyerek yok edip aldı intikamını.)

7. İnsanlar siyaseti putlaştırdı

Sabah akşam siyaset konuşarak, bir yerlere taraf olarak düşmanlık çoğaldı

(Siyaset de yalanlarla, ihalelerle, yalancı cennetlerle insanlardan intikamını aldı.)

8. Üniversiteleri o kadar putlaştırdık ki

Üniversiteye gidemeyen çocuklarımıza böcekler gibi davrandık

(Çocuklarımız da bizden uzaklaşarak intikam aldı.)

9. Devleti o kadar putlaştırdık ki,

Devletlerin insan mutluluğu için olduğunu unuttuk

(Devlet de halklarını köleleştirerek intikam aldı.)

10. Demokrasiyi o kadar putlaştırdık ki

Demokrasi adı ile yapılan her zulme sesimizi çıkaramaz olduk

(Demokrasiler de istibdatların önünde poz vererek intikamlarını aldı.)