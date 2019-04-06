Quick Sigorta Acenteleriyle Afyon'da Bir Araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta Türkiye genelinde sürdürdüğü toplantılarına Afyon ile devam ediyor.

Quick Sigorta'dan yapılan söylemeye göre, Quick Sigorta Türkiye genelinde sürdürdüğü buluşmalarını Afyon ile sürdürüyor. 8 Nisan Pazartesi günü Afyon, Ikbal Termal Hotel'de saat 13.00'te başlayacak buluşmaya Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdür Dayanakçısı Dr. İsmail Kızılbay, Quick Sigorta Genel Müdür Dayanakçısı Halil Alaeddinoğlu katılacak.

Söylemede buluşmaya ait görüşlerine yer verilen Halil Alaeddinoglu, "Bin 700 acentemiz var ve bu sayı her gün yükseliyor. Acentelerimiz ile toplanmak ve onları dinlemek bizim için çok ehemmiyetli. Bu yarıyılda piyasaya sunduğumuz yeni mahsullerimizin de büyük alaka görmesi bu buluşmaları daha ehemmiyetli hale getirdi. Afyon ve etraf şehirlerde bulunan acentelerimiz ile kefalet sigortası ve alacak sigortası olmak üzere bir hayli mevzuyu detaylı biçimde ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Ahmet Yaşar ise dijital altyapı sayesinde acente yapılanmasını son derece süratli biçimde hakikatleştirdiklerini belirterek, "Dijital olmak, süratli olmak ehemmiyetli ancak acentelerimiz ile toplanmak daha ayrı bir ehemmiyete sahip. Her ay değişik şehirlerde bu buluşmalarımız oluyor. Bu ay Afyon, sonrasında Mardin'de de bir buluşmamız olacak." değerlendirmesinde bulundu.