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Rampage: Büyük Yıkım gişenin zirvesine yerleşti

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Açelya Aşkın

Hafta sonu sinema salonlarında toplam 557 bin 920 biletli seyirci 24’ü yerli 20’si yabancı toplam 44 film izlerken, 30 hafta aradan sonra ilk kez hiçbir filmin 100 bin seyirci barajını geçemediği belirlendi. Interpress’in Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgilere göre, 11 hafta aradan sonra ilk kez bir yabancı yapım olan Rampage: Büyük Yıkım gişenin zirvesine yerleşti. Dwayne Johnson'lı film, vizyondaki ilk üç gününde 95 bin 621 seyirci tarafından izlendi. Şu ana kadar 2018 yılı içerisinde bunu başarabilen diğer yabancı film ise Labirent: Son İsyan olmuştu.

Vizyondaki yedinci hafta sonunu geride bırakan Ailecek Şaşkınız, 91 bin 766 seyirciyle ikinci sırada yer alırken, Bizim Köyün Şarkısı 89 bin 79 seyirciyle hafta sonunu üçüncü sırada kapattı. Hafta sonunun yeni filmlerinden Oflu Hoca Trakya'da açılışını 65 bin 961 seyirciyle dördüncü sırada gerçekleştirirken, vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Can Feda ise 50 bin 863 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu. Görece düşük bütçesine kıyasla dünya genelinde şimdiden 150 milyon doları geçen Sessiz Bir Yer ise Türkiye'deki açılışını 50 bin 858 seyirciyle altıncı sırada gerçekleştirdi.

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