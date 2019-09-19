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Real Madrid ile Parc des Princes Stadı
Spor
19.09.2019, 09:50
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. haftasında Paris Saint Germain, Real Madrid ile Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı.
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#ankara
#istanbul
#trafik kazası
#konuk olduğu Club Brugge ile 00
#3 Eylül
#GÖLBAŞI BELEDİYESİ
#asayiş haberleri
#Polis Teşkilatı
#Milli Savunma Bakanlığı
#fenerbahçe
#Frey
#Birleşmiş Milletler
#Terör Mağdurları
#izmir
#ekonomi
#Alkım Koçak
#Tuğçe Aral konseri
#Çarpışma fragman
#bayram
#malatya
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