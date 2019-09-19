Real Madrid ile Parc des Princes Stadı

Spor 19.09.2019, 09:50
Real Madrid ile Parc des Princes Stadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. haftasında Paris Saint Germain, Real Madrid ile Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı.

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