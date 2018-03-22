Regaip Kandili Mübarek Olsun

Mustafa Toruntay

Maneviyat ve huzur dolu mübarek günlerin başlangıcı olan, içerisinde ulvi gecelerimizin, kandillerimizin ve Ramazan ayının olduğu mübarek üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Maneviyatın yoğun olarak yaşandığı mübarek üç aylarda, millet olarak kardeşliğimizi kuvvetlendirmeli, hoşgörü, sevgi ve saygıyı elden bırakmamalıyız.

Biz müslümanlar için tövbe etmenin, manevi arınma ve kendini yenilemenin müjdecisi olan Regaip Kandilinde de kendimizi sorgulamalı, dinimizin manevi ikliminde gönül huzuru aramalıyız. Bu müstesna günlerde ihtiraslarımızı dizginleyip, menfaat ve çekişmelerden de uzak kalmalıyız. Yüce Allah’ın insanlara lütuf ve inayetinin bol bol ihsan edildiği Regaip Kandilini fırsat bilmeli ve bu geceyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu mübarek günler ve geceler,kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe,geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.