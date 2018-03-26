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Ressam Nur Garip’in resim sergisi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda açıldı

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Ressam Nur Garip’in resim sergisi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda açıldı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ressam Nur Garip’in Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda vatandaşların beğenisine sunduğu sergisinin açılışını yaptı.

Hat, minyatür, kahve ve suluboyadan oluşan serginin açılış kurdelesini Garip ile birlikte kesen Yaşar, sergiyi baştan aşağı gezerek, eserleri inceledi.

“Tüm salonlarımız sanatçılarımıza sonuna kadar açıktır”

Başarısından dolayı Nur Garip’i tebrik eden Yaşar, “Eserlerinizin hepsi birbirinden güzel. Tezhip, hat, minyatür gibi eserlerinizin yanında günlük hayatta içmiş olduğumuz kahveyi suluboya olarak kullanıp sanata dönüştürmeniz çok yaratıcı. Sizi burada, kendi evimizde ağırlamaktan gurur duydum. Yenimahalle’de tüm salonlarımız sanatçılarımıza sonuna kadar açıktır. Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir. Sizi de başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

“Resim yapmak insanı ruhen tedavi ediyor”

Yaşar’a desteklerinden ötürü teşekkürlerini sunan Garip ise sergisinin 31 Mart Cumartesi Günü’ne kadar açık olduğunu belirtti ve “Fethi Yaşar, sanata ve sanatçıya gerçekten çok önem veren bir Belediye Başkanı. Bugün bana da kapılarını açtığı için minnettarım. Ben 66 yaşındayım ve çeşitli kurslara giderek bu beceriyi kazandım. Ev hanımıyım. Buradan ev hanımlarına sesleniyorum; bir şeylerle uğraşmak, resim yapmak insanı ruhen tedavi ediyor. Bu işe bir kağıt, bir kalem ve bir silgiyle başladım. Kendimi hep öğrenci olarak gördüm. Tüm vatandaşlarımızı sergime davet ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören sergide, Nur Garip’in kahveyi sulandırarak ortaya koyduğu İstanbul gravürleri büyük beğeni topladı.

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