Rıza Akın Kimdir?

Rıza Akın, 1957 yılında Adana’da dünyaya geldi. Anne ve babası Erzincanlıdır. Küçük yaşlarından itibaren tiyatro ve oyunculuğa ilgisi olan Akın, ortaokul döneminde tiyatro eğitimlerine başladı. Ankara’da iletişim eğitimi alan Rıza Akın, kariyeri boyunca bu zamana kadar 40’tan fazla film ve dizide rol aldı.

Ünlü oyuncunun yer aldığı filmlerin hemen hemen hepsi uluslararası film festivallerinden ödüller ile döndü. Rıza Akın ayrıca geçtiğimiz yıllarda Altın Portakal ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünün sahibi olmuştur. Televizyon yapımları arasında Kardeş Payı dizisinde canlandırdığı Tahsin Özdemir karakteriyle tanındı.