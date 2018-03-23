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ROMANTİK BALENİN BAŞYAPITLARINDAN GISELLE ANKARA OPERA SAHNESİ’NDE

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ROMANTİK BALENİN BAŞYAPITLARINDAN GISELLE ANKARA OPERA SAHNESİ’NDE
Konusu büyük Alman şairi Heinrich Heine’nin “Almanya Üzerine” adlı kitabında anlattığı Williler Efsanesi’nden alınan Giselle; Fransız besteci Adolphe Adam’ın müzikleriyle, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan romantik balenin en önemli

İlk kez 28 Haziran 1841’de  Paris'te, Ballet du Théâtre de l’Académie Royale de Musique’de oynanan, dans etmeyi çok seven Giselle; kırılgan, hassas bir köy kızıdır. Ancak kalbi hasta olan güzel Giselle, onunla kılık değiştirmiş olarak Loys kimliği ile flört eden ve aslında bir Kont olan Albrecht’e aşık olur.

Aşk, hüsran, ölüm, vicdan azabı, kavuşamama ve yeniden birleşme düşü ekseninde geçen Giselle; tüm bu ‘imkansız aşk’, ‘zengin erkek – fakir kız’ gibi dramatik konuları ; gerek koreografide gerekse görsellikle seçilen estetik dil sayesinde, romantik balenin baş yapıtlarından biri haline gelmiştir.

Zeynep Sunal Öngün’ün koreografisini üstlendiği eserde; dekor Adnan Öngün, köstüm Gazal Erten ve ışık Fuat Gök imzası taşırken; orkestrayı Bujor Hoinic yönetiyor.

24 Mart 2018 tarihinde Opera Sahnesi’nde prömiyeri gerçekleşecek olan eserde; başrollerde Giselle; Özge Başaran, Mine İzgi,Sultan Menteşe, Albrecht; Eren Keleş, İlhan Durgut , Myrtha; Özge Onat, Cansın İravul , Gizem Tuncel, Berthe; Ömür Uyanık, Hilarion; Emre Güler, Uluç Aytan dönüşümlü olarak sahne alıyor.

GISELLE (BALE/ 2 PERDE )

Orkestra Şefi(Bujor Hoinic), Sahneye Koyan( Zeynep Sunal Öngün), Dekor(Adnan Öngün), Kostüm(Gazal Erten), Işık (Fuat Gök)

Tarih: 24 Mart 2018,Cumartesi

Saat: 20:00

Yer: Opera Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

http://www.dobgm.gov.tr

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