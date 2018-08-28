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Romen Besteci Eugen Doga’dan Türk Milleti’ne 30 Ağustos hediyesi

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Romen Besteci Eugen Doga’dan Türk Milleti’ne 30 Ağustos hediyesi
Romen Besteci Eugen Doga’dan Türk Ulusu’na Atatürk bestesi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın talebi üzerine Atatürk’e ithaf edilmiş bir eser besteleyen dünyaca ünlü besteci ve kompozitör Eugen Doga,  29 Ağustos’ta Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Atatürk’ü tanıdıkça hayranlığının daha çok arttığını söyleyen Doga, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk gelecek nesiller için örnek bir liderdir” dedi.

Toplantıya, Romanya’nın Moldova Büyükelçisi CostinGorea, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, Bükreş Belediyesi ve Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu katıldı.

Nazım’da Türk Milletine hediye edilecek

Başkan Yaşar’ın daveti üzerine Haziran ayında Ankara’ya gelerek, Anıtkabir’i ziyaret eden dünyaca ünlü besteci ve kompozitör EugenDoga’dan Atatürk’e ithaf edilmiş bestesini de 29 Ağustos’ta Nazım hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Atatürk Konserinde ilk kez çalarak Türk Milleti’ne hediye edilecek.

“Atatürk tüm mazlum milletlere ışık olmuştur”

Doga’yı Yenimahalle’de ağırlamaktan gurur duyduğunu dile getiren Başkan Yaşar, “İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) Başkanı olarak 8 ay önce Romanya Türk İşadamları Konseyi davet etti ve Romanya’ya gittim. Orada belediyelerle bilgi alışverişi yaptık. O sırada Romanya’nın dünyaca ünlü sanatçısı Doga’nın Atatürk hayranı olduğunu öğrendim. Doga’yıburaya davet ettik, kendisi Anıtkabir’i gezdi. Şimdi de Atatürk bestesini seslendirmek için Türkiye’de. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bize değil diğer mazlum milletlere de ışık olmuştur. Yabancı milletler Atatürk’ün gittiği aydınlık yoldan ilham aldıklarını her zaman dile getirmişlerdir” dedi.

“Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı”

Doga ise tanıdıkça Atatürk’e olan hayranlığının arttığını söyleyerek, “Türkiye’ye gelmekten gurur duyuyorum. Bizi burada ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a da saygılarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk gelecek nesiller için de örnek bir liderdir. Atatürk hayranı bir sanatçı olarak bestemi sizlerin beğenisine sunacağım” diye konuştu.

Bükreş’te Atatürk’e müze

Yaşar’a EugenDoga’nın albümünü hediye eden Moldova Büyükelçisi CostinGorea ise, “İnşallah diğer albümünde Atatürk bestesi de olacak. Konserle hem Türkiye-Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140’ıncı yıldönümünü hem de 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayacağız” dedi.

Bükreş’te Mustafa Kemal Atatürk müzesi yapmayı planladıklarını dile getiren Bükreş Belediyesi Başkan Yardımcısı AurelianBadulescuise  Başkan Yaşar’a plaket takdim ederek, “Bu bir başlangıç ilişkilerimiz daha da büyüyecek” diye ifade etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği eseri ilk kez Yenimahalle’de seslendirecek olan Doga, 29 Ağustos Çarşamba günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de eseri Türk Milleti’ne hediye edecek. Sanatçıya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da eşlik edecek.

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