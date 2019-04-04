Ronaldo, Juventus'a - "Hem sahada hem kasada kazandırıyor"

AA- İtalya 1. Futbol Ligi Serie A takımlarından Juventus, sezon başında kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo transferinin ardından finansal doğrultudan çıkışa geçti.

KPMG Küresel Spor Danışmanlığı Kısmı Football Benchmark takımı tarafından hazırlanan rapora göre, bonservis değeri ve 4 sene süresince ödenen fiyat dahil olmak üzere Juventus'a 340 milyon avroya mülk olan 34 yaşındaki Ronaldo, İtalyan kulübünün kazançlarında da ehemmiyetli oranda çoğalış sağladı.

Geçen sezon maç kazançlarından 57 milyon avro elde eden siyah-beyazlılar, sezon henüz sona ermemesine karşın hasılatını 70 milyon avroya çıkardı. 200 milyon avroluk yayın kazancı ise 45 milyon avro daha yükseldi.

İtalya temsilcisi, ticari kazançlarını da 5 milyon avroluk çoğalışla 200 milyon avroya çıkardı. Sosyal medya popülerliğini üst seviyeye çıkaran Juventus'un fotoğrafı hesaplarını, Ronaldo'nun imzasının ardından 50 milyon birey daha takibe aldı.

Bir Hayli kalemde karını artıran Juventus, Portekizli oyununun transferi sayesinde sezon sonunda toplam 515 milyon avro kazanç amaçlıyor.



- "Hem sahada hem kasada kazandırıyor"

Ronaldo'nun bir dünya markası olduğunu vurgulayan KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Cristiano Ronaldo gibi dünyanın doruğundaki bir oyuncuyu transfer ediyorsanız, ekonomik olarak da yükselişe geçeceğinizi öğrenirsiniz.

Juventus'un bu hücumu yapması, sezon başında futbolcunun yaşı nedenine tenkit etmişti. Ama hem sahada hem de finansal olarak İtalyanların ne kadar doğru bir karar aldığını görebiliyoruz.