Twitter CEO’su Jack Dorsey Bir Gününü Anlattı

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, katıldığı bir yayında günlük rutinini anlattı. Sabah 5’te buz banyosu yaptığını ve günde tek öğün yemek yediğini söyledi.

Sağlıklı yaşam temalı bir podcast programına davetli olarak konuk olan Jack Dorsey, günlük rutinlerini dinleyiciler ile paylaştı. Dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ın CEO’su, milyarder Jack Dorsey, günlük aktivitelerini sağlıklı yaşam dinleyicileri ile paylaşırken şaşkınlık yarattı. Sağlığını korumak ve işine odaklanabilmek için izlediği yöntemleri paylaşan Dorsey, bakın neler anlattı…

Sabah 5’te Buz Banyosu

Güne sabah 5 gibi uyanarak başladığını ifade eden Dorsey, “Hiçbir şey bana, oda sıcaklığından çıkıp buz gibi banyoya girmenin verdiği zihinsel özgüveni veremez.” diyerek her sabah buz banyosu yaptığını dile getirdi. Başlangıçta bu kadar küçük görünen ancak can yakan bir şeyi yapmayı iradesiyle kontrol edebilirse hemen hemen her şeyi yapabileceğini hissettiğini açıklayan milyarder iş adamı, akşamları da en az 1 saatini meditasyon yapmaya ayırdığını söyledi. İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla 42 yaşında olduğu bilinen Jack Dorsey, 20 yıldır meditasyon yaptığını açıkladı.

Kahvaltı Yok, 8 Km Yürüyüş Var

Sabahları kahvaltı yapmadığını ifade eden başarılı yönetici, evine 8 km uzaklıktaki ofisine ise her sabah yürüyerek gittiğini belirtti. Yürümekten çok koşuyor gibi göründüğünü kaydeden Dorsey, olabildiğince çok güneş ışığı almaya çalıştığını ve saat 9 itibarıyla çalışmaya başladığını söyledi.

Gün içinde de yemek yemediğini kaydeden Twitter CEO’su Jack Dorsey, günün ilk ve tek yemeğini akşam 6 ile 9 arasında yediğini açıkladı. Menüsünde balık, tavuk ya da kırmızı et ile yanında roka, ıspanak ya da brüksel lahanasını bulundurmaya özen gösteren Dorsey, yemeğinin üzerine tatlı olarak orman meyveleri ve bitter çikolata yediğini, bir kadeh de kırmızı şarap içtiğini dinleyiciler ile paylaştı. Twitter’ın CEO’su rahatlama yöntemi olarak 15 dakika yaklaşık 104 dereceye ayarlı saunada kaldıktan sonra 3 dakika kadar 2 derece olan suda banyo yaptığını belirtti.

Hafta sonları yemek yemeği bıraktığını belirten Jack Dorsey, haftanın son akşam yemeğini Cuma günü yedikten sonra pazartesi gününe kadar yemek orucu tutuyor. Bu konuyla ilgili olarak sağlıklı yaşam podcastine açıklamalarda bulunan ünlü iş adamı, “Günlerimiz çok yemek odaklı geçiyor” diyerek ne kadar uzun oruç tutarsa zamanın o kadar yavaşladığını fark ettiğini söyledi.