Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 01:04 TSİ- G: Bugün 11:18 TSİ Röportaj

Twitter CEO’su Jack Dorsey Bir Gününü Anlattı

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, katıldığı bir yayında günlük rutinini anlattı. Sabah 5’te buz banyosu yaptığını ve günde tek öğün yemek yediğini söyledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Twitter CEO’su Jack Dorsey Bir Gününü Anlattı

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, katıldığı bir yayında günlük rutinini anlattı. Sabah 5’te buz banyosu yaptığını ve günde tek öğün yemek yediğini söyledi.

Sağlıklı yaşam temalı bir podcast programına davetli olarak konuk olan Jack Dorsey, günlük rutinlerini dinleyiciler ile paylaştı. Dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ın CEO’su, milyarder Jack Dorsey, günlük aktivitelerini sağlıklı yaşam dinleyicileri ile paylaşırken şaşkınlık yarattı. Sağlığını korumak ve işine odaklanabilmek için izlediği yöntemleri paylaşan Dorsey, bakın neler anlattı…

Sabah 5’te Buz Banyosu

Güne sabah 5 gibi uyanarak başladığını ifade eden Dorsey, “Hiçbir şey bana, oda sıcaklığından çıkıp buz gibi banyoya girmenin verdiği zihinsel özgüveni veremez.” diyerek her sabah buz banyosu yaptığını dile getirdi. Başlangıçta bu kadar küçük görünen ancak can yakan bir şeyi yapmayı iradesiyle kontrol edebilirse hemen hemen her şeyi yapabileceğini hissettiğini açıklayan milyarder iş adamı, akşamları da en az 1 saatini meditasyon yapmaya ayırdığını söyledi. İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla 42 yaşında olduğu bilinen Jack Dorsey, 20 yıldır meditasyon yaptığını açıkladı.

Kahvaltı Yok, 8 Km Yürüyüş Var

Sabahları kahvaltı yapmadığını ifade eden başarılı yönetici, evine 8 km uzaklıktaki ofisine ise her sabah yürüyerek gittiğini belirtti. Yürümekten çok koşuyor gibi göründüğünü kaydeden Dorsey, olabildiğince çok güneş ışığı almaya çalıştığını ve saat 9 itibarıyla çalışmaya başladığını söyledi.

Gün içinde de yemek yemediğini kaydeden Twitter CEO’su Jack Dorsey, günün ilk ve tek yemeğini akşam 6 ile 9 arasında yediğini açıkladı. Menüsünde balık, tavuk ya da kırmızı et ile yanında roka, ıspanak ya da brüksel lahanasını bulundurmaya özen gösteren Dorsey, yemeğinin üzerine tatlı olarak orman meyveleri ve bitter çikolata yediğini, bir kadeh de kırmızı şarap içtiğini dinleyiciler ile paylaştı. Twitter’ın CEO’su rahatlama yöntemi olarak 15 dakika yaklaşık 104 dereceye ayarlı saunada kaldıktan sonra 3 dakika kadar 2 derece olan suda banyo yaptığını belirtti.

Hafta sonları yemek yemeği bıraktığını belirten Jack Dorsey, haftanın son akşam yemeğini Cuma günü yedikten sonra pazartesi gününe kadar yemek orucu tutuyor. Bu konuyla ilgili olarak sağlıklı yaşam podcastine açıklamalarda bulunan ünlü iş adamı, “Günlerimiz çok yemek odaklı geçiyor” diyerek ne kadar uzun oruç tutarsa zamanın o kadar yavaşladığını fark ettiğini söyledi.

Bugün 01:04 TSİ -

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber mask
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu mask
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi mask
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor mask
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama mask
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama

GALERİ

Günün Özet Haberleri - Ankara Haber mask
Günün Özet Haberleri - Ankara Haber
Trafikte Makas atan sürücü polise ekiplerince durduruldu mask
Trafikte Makas atan sürücü polise ekiplerince durduruldu
Son dakika! E-5'te araç yangını kamerada mask
Son dakika! E-5'te araç yangını kamerada
Ali Koç: “Can Bartu bizlere çok şey kattı” mask
Ali Koç: “Can Bartu bizlere çok şey kattı”
Günün özeti haberleri mask
Günün özeti haberleri
Mehmet Günsür Kimdir? mask
Mehmet Günsür Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL