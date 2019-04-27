Röportaj Nasıl Yapılır? Teknikleri Nelerdir?

Bunlar, yüzleşmeyi bekleyebileceğiniz en sık sorulan on soru:

Bana kendinle ilgili ne söyleyebilirsin? Güçlü yönlerini listeleyebilir misin? Hangi zayıf yönleriniz var? Neden seni işe almayı düşüneyim? Bundan beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Neden burada çalışmak istiyorsun? Maaş beklentiniz nedir? Seni ne motive eder? İyi bir takım oyuncusu yapan nedir? Bana sormak istediğin bir şey var mı?

Bu sorulardan her birine bir görüşmede sorulmayabileceğini söylemek doğru olur. “Hayvan olsaydın, hangisini yapardın?” Gibi daha tuhaf olanlara bile sorulabilir.

Bu tür sorular ayaklarınız üzerinde ne kadar iyi düşündüğünüzü görmek için tasarlanmıştır,

Bana kendin hakkında ne söyleyebilirsin?

Özetle kendiniz hakkında konuşun ve başıboş dolaşmaktan kaçının. Ayrıntılı çalışma geçmişiniz özgeçmişinizde bulunabilir, bu yüzden her şeyden çok vurgulamak istediğiniz unsurlara odaklanın.

Kişiliğinizi ve sahip olduğunuz hırsları tartışmak sorun değil. İdeal olarak, görüşmeciye, bir çalışan olarak nasıl sığacağınıza dair olumlu bir fikir verecektir.

Güçlü yönlerinizi listeleyebilir misiniz?

'Yetenekli', 'çalışkan' veya 'çalışkan' gibi ayrıntılı bir sıfat listesi gerçekten de sizi iyi tanımlayamaz çünkü birileri kendileri hakkında böyle iddialarda bulunabilir. Bunun yerine, iyi yaptığınız üç şeyi düşünün ve somut örnekler verin.

Örneğin, güçlü bir düzenleyiciyseniz, koordine ettiğiniz bir proje veya formüle ettiğiniz yeni bir işlem hakkında konuşun. Rakamlarla iyiyseniz, e-tablo veya finansal konulardaki becerileriniz hakkında konuşun.

Hangi zayıf yönleriniz var?

Asla zayıf yönlerin olmadığını söyleme. Bunu yapan herkes, röportaj için hazırlıklı değil gibiler. Aynı şekilde, 'Çok çalışıyorum' gibi kendinize arkaya dönük bir iltifat vermekten kaçının.

Çalışmanızın iyileştirilmesi gereken bir alana odaklanın. Örneğin, bir sonraki seviyeye geçmek istediğiniz bir konuda eğitilmiş olabilirsiniz. Bunun bir zayıflık olduğuna dikkat edin, ancak tanımladığınız ve çözmeye odaklandığınız bir şey. Mülakatçılar, kendinize karşı dürüst olma ve kendini geliştirme arayışı içinde olduğunuzu anlamak istiyor.

Neden sizi işe almayı düşünmeliyim?

Başvuruda bulunduğunuz iş için yüksek nitelikliysanız, bunu belirtmelisiniz, ancak görüşülen diğer kişilerin uygunluğunuzu karşılayabileceğini veya aşabileceğini unutmayın. Bu gibi durumlarda, örneğin, takımın mevcut üyeleriyle iyi bir şekilde bütünleşebilmek gibi, belki de yumuşak yetenek setinizle işe ne getireceğinize odaklanın.

İşe tam olarak sahip değilseniz röportajdan vazgeçmeyin. Röportaj yapan kişinin sürüşü olan birini işe alma arzusuna hitap edin. Eğer bitmiş makale değilseniz, o zaman ne kadar hevesli olduğunuzu ve öğrendiğinize dikkat edin. Şu anda yapabileceklerinizin olumlu yönlerini ve işe alınırsa bilmediğiniz şeylerle ne kadar hızlı ilerleyebileceğinizi vurgulayın.

Bundan beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?

Bu, daha geniş hedefleriniz ve hedefleriniz hakkında konuşma şansınızdır. Çoğu durumda teklif edilen pozisyondan devam etmek istediğinizi söylemek sorun değil. Patronlar kararlılıkla insanları işe almak istiyor, bu yüzden hırslı veya hırslı sesler duymaktan çekinmeyin. İdeal olarak, katılmak için başvuruda bulunduğunuz kuruluştaki hedeflerinizi bağlamsallaştırmaya çalışın çünkü bu daha iyi iniş eğilimindedir.

Neden burada çalışmak istiyorsun?

Bu, birlikte çalıştığınız firmayı araştırdığınızı gösterme şansınızdır. Şu andaki işvereniniz hakkında olumsuz bir şey söylemekten kaçının, bu da sizi herhangi bir işten sonra görmüş olmanıza neden olur.

Söyleyebileceğiniz tipik şeyler, şirketin seçtiğiniz sektörde faaliyet göstermesi, açıkça yapılandırılmış bir kariyer yolu sağlaması ve kuruluşun iyi bir üne sahip olmasıdır. Yine de bu fikirleri mahvetmeyin. Araştırmanı yap!

Maaş beklentiniz nedir?

Bu, birçok görüşmeci için en sıkıntılı sorulardan biri. Bununla birlikte, bazı insanlar için hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Maaş beklentilerinden nasıl bahsettiğinize dair kişiliğinize bağlı olacaktır. Bununla birlikte, soru ile başa çıkmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları var.

Öncelikle, ücretler hakkında aralıkları bazında konuşmak ve belirli bir sayı hakkında net olmamak gerekir. Ayrıca, sağlık hizmetleri, emekli aylıkları ve maaş bağlamındaki izinler gibi diğer avantajları da dahil etmek mümkündür. Piyasadaki maaş oranı hakkında bir fikriniz olması için diğer organizasyonlarda tanıtılan diğer benzer işlere baktığınızdan emin olun.

Seni ne motive eder?

Motivasyon kişiseldir, bu yüzden verebileceğiniz yanlış bir cevap yoktur. Başarılı olmak ve bir kariyer yapmak arzunuza bağlı olabilir, ancak aynı zamanda ailenize de yardım etmek istediğinizden de olabilir - eğer vermeyi seçerseniz her ikisi de mükemmel cevaplar. Bazı mesleklerde, özen göstermek veya mesleki motivasyonlardan da bahsetmeye değer olabilir.

İyi bir takım oyuncusu yapan nedir?

Birçok kişi CV'lerinde kooperatif olarak çalışmak için iyi olduklarını veya takım oyuncuları olduğunu söylüyor, ancak çok azı bunun ne anlama geldiğini söylüyor. Geçmişinizden köprüler kurma, ağ kurma veya insanlarla ilişki kurma yeteneğinizi gösteren örnekleri düşünün. Bunun profesyonel hayatınızdan olması gerekmez. Ait olduğun kulüplerden veya organizasyonlardan örnekler verebilirsin.

Bu soruyu iyi cevaplamak, özellikle ekip lideri olmak veya bir departmanı yönetmek isteyen insanlar için önemlidir.

Bana sormak istediğiniz bir şey var mı?

Her zaman önceden hazırlanmış en az bir soru var. Bu, görüşmede kapsanamayan bir iş alanına girme şansınızdır. Alternatif olarak, röportajda nasıl yaptığınız hakkında geri bildirimde bulunmak isteyebilirsiniz.

Mülakatçı tarafından işle ilgili olarak geçen bir şeyden söz etmek iyi bir ipucu. Bu konuda genişlemesini isteyin. Sadece sizi ilgilendirmekle kalmaz, aynı zamanda söylenenleri dikkatle dinlediğinizi gösterir. Görüşmeci, sizi iyi bir son izlenim bırakacak şekilde bırakmalıdır.

Bu on soru kesinlikle sorulabilecek sorular değil, en sık sorulan sorular. Unutmayın tüm sorulara cevap beklenmez onlarında kişisel hissediyorum yoksa onlarla rahat değilse bir görüşmesinde. Genel sorular için kendinizi hazırlamanız, bir görüşmeye katılmadan önce hazırlık çalışması için gereklidir.

Cevabı prova olarak görmeyin; bunun yerine, cevabınızın özünü hatırlayın ve görüşme sırasında cümlelerin serbestçe akmasına izin verin; bu da görüşmeciye sizin hakkınızda daha iyi bir izlenim kazandırır. İyi şanslar!