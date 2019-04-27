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Via Transportation'ın kurucu ortağı ve CEO'su Daniel Ramot

Daniel Ramot Finansman konusunda yaklaşık 300 milyon sterline yükselen bir ulaşım hizmeti olan Via Transportation'ın kurucu ortağı ve CEO'su öğrendiklerini ortaya koyuyor ...

Daniel Ramot Finansman konusunda yaklaşık 300 milyon sterline yükselen bir ulaşım hizmeti olan Via Transportation'ın kurucu ortağı ve CEO'su öğrendiklerini ortaya koyuyor ...

Bu kim, 

“Zamanınızı kiminle geçirdiğinizi, üzerinde çalıştığınızdan daha önemli olabileceğini düşünüyorum. Via'yı başlatırken algoritmamızı ve teknolojimizi geliştirmek için üniversiteden en akıllı insanlardan oluşan bir çevreye sahibim . ”

Yolunuzu değiştirmek için asla geç değildir

“Üçüncü yılımda akademinin benim için olmadığını anladım. Gerçekten bir şeyler inşa etmek istediğimde tersine mühendislik yapıyordum. Okulu bitirdim ve verilerle çalışma deneyimim çok faydalı oldu. ”

Acele etmeyin

“Bir işe başlamak için acele etmedim, çünkü lisansüstü bir öğrenci olarak finansal açıdan dengesizdim, ancak fikirlerimin hiçbiri yeterince iyi değildi ve Gerçekleşmesi için doğru ortağım yoktu.”

Ürününüzü kanıtlayın

“Teknolojiyi kurabileceğimizi, dünyadaki her şehrin ve her toplu taşıma otoritesinin kullanmak isteyeceğini düşündük. Yakında, işe yaradığını göstermek için ürünü inşa etmek zorunda kaldığımızı fark ettik. ”

“Düşüncemizin işe yarayacağına inanmak için altı ayımızı aldık. Fakat hemen başlatmalıydık. Fikrinize özen göstererek riskinizi azalttığınızı düşünüyorsunuz, ancak aslında fikrinizi başka birinin başlatması riski artar. ”

Hırslıysanız...

Via'daki insanların her sorunla uğraşmalarını bekliyorum. Eğer hırslıysanız, amacınız sizden bir ya da iki kat daha yüksek sorunlarla meşgul olmak olmalıdır. ”

Bugün 17:22 TSİ -

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