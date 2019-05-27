Memurların Cevaplarını En Çok Merak Ettiği 10 Soru

Bugünkü yazımızda memur emeklilerini yakından ilgilen ve sık sık gündeme gelen sıruların yanıtlarını vermeye çalışacağız. Memurlar tarafından yanıtları en çok merak edilen sorular aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan kişileri de ilgilendiriyor. Bu konularla bağlantılı olarak detaylı açıklamalar yazımızda yer alıyor.

8 yıl memuriyet hizmeti bulunan bir memurun eş ve çocuklarına aylık bağlanabilir mi?

Memur vatandaşları ve ailelerini çok yakından ilgilendiren bir soru olarak karşımıza çıkıyor. 5510 sayılı kanuna göre 8 yıl 5 ay memuriyet hizmeti bulunan bir vatandaşın vefat etmesi durumunda, merhum devlet memurunun eş ve çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanır mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, kurumun genel prensipleri itibarıyla aleyhe olan haller dışında hiçbir şekilde başvuru ve talep olmadan işlem yapmıyor. Dolayısıyla 5510 sayılı kanun kapsamında dul ve yetimlere emekli aylığı bağlanması şartlarının 5 yıla düşürüldüğü de biliniyor. Bu noktada aylık bağlanması yönünde kuruma talepte bulunmanız gerekiyor. Bununla birlikte SGK tarafından istenen paranın da yatırılması halinde bu işlemleri takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanabiliyor.

BAĞKUR’lu olarak çalışan, memur eşinden dul aylığı alabilir mi?

5510 sayılı kanuna göre 5 yıldan fazla memuriyeti bulunan merhum vatandaş nedeniyle dul aylığı alabilmek için BAĞKUR’a bağlı olarak çalışmak engel görülmemektedir. Dolayısıyla 4B’ye bağlı olmanın yanında eski adıyla SSK, yeni adıyla 4A grubuna bağlı bulunulması halinde bile eş üzerinden dul aylığı alınabilme imkanı bulunmaktadır.

Emekli ikramiyesi ödemesinde 5510 sayılı Kanun’un değişiklikleri oldu mu?

5510 sayılı kanun akabinde emekli maaş hesaplarında önemli değişiklikler bulunmaktadır. Bu bağlamda prime esas kazançlar emekli aylığı bağlanmasında tabi tutulmaktadır. Fakat emekli ikramiyeleri eski kanunda yer alan esaslara göre ödenmeye devam ettiği için ikramiye tutarının ödenmemesi gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.

Sözleşmeli olarak çalışmaya başlanıldığında yetim aylığı kesilir mi?

5510 sayılı kanunda yer alan hükümlere sözleşmeli olarak göre çalışmaya başlanılan tarihi takip eden aybaşından itibaren alınan yetim aylığı kesilmektedir.

Reddi miras yapan kişiler emekli aylığı alabilir mi?

Vefat eden miras bırakanın borçlu olması sebebiyle reddi miras hakkı doğmaktadır. Genellikle söz konusu borcun tutarının çok olduğu ve ödenmesinin güç görüldüğü durumlarda mirasın reddi istemi gündeme gelmektedir.

Bu kapsamda Reddi Miras Davası açılarak mirasın reddedilmesi, ilgili yönetmelikte yer alan hükümlere göre dul veya yetim aylığı alınmasında engel bir durum teşkil etmemektedir. Fakat bu hususta dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, eğer mirastan men edilme söz konusu ise bu durumda miras üzerinde hak sahibi olunamayacağı gerekçesiyle aylık bağlanmamaktadır.

Doğum İzni Hangi Kanunda Yer Almakta

Doğum izninin geçtiği kanun İş Kanunu’dur. Kadınların hem doğumdan önce hem de doğumdan sonra bebekleri ile vakit geçirebilmeleri için kullanabilecekleri izin süresi bulunuyor. Bu sürenin hangi saatler arasında olacağı ve sürenin nasıl bölüneceği gibi detaylar işçinin kendisi tarafından belirleniyor. 4857 sayılı İşçi Kanuna göre anne adayları henüz doğurmadan önce 2 ay ücretli izin kullanabiliyorlar. Doğumdan sonra 2 ay daha ücretli izin hakları bulunuyor. Daha fazla izin kullanmak isteyen anneler bu süreyi 6 haftaya kadar uzatabilir. Fakat bu izin süresi boyunca ücret almamış oluyorlar.

Doğum İzni Almak için Ne Yapmam Gerekiyor?

Doğum izni kanunu ile ortaya çıkan hakkınızı kullanmak isterseniz öncelikle bir planlama yapmanız gerekiyor. Bu planlamayı yaparken doktorunuz ile irtibat halinde olun. Planlamayı yaparken hem kendi hem de bebeğinizin sağlığının en iyi nasıl olabileceğini dikkate alın.

Doğum izni süresini belirledikten sonra bu süreyi dilekçenizde net bir şekilde belirtin. Dilekçenizin altına dilekçenin geçerli olması için imzanızı atın.

Bu yazımızda emekli ile dul ve yetim aylığı konusunda yanıtları en çok merak edilen sorulara değindik.

Evlilik Sözleşmesi Ne Demek?

Evlilik sözleşmesinin anlamı kısaca evlenecek olan çiftlerin, halen evli bulundukları sırada, evliliğin sona ermesi halinde mal varlıklarını nasıl yöneteceklerine karar verdikleri anlaşma olarak tanımlanabilir. Evlilik sözleşmesi ile birlikte her iki taraf da mal varlığını güvence altına almış olur. Medeni Kanuna göre evlilik sözleşmelerine mal rejimi sözleşmeleri adı da verilir. Evlilik sözleşmesinin birden fazla türü vardır.

Evlilik Sözleşmesinin Farklı Türleri Nelerdir?

Evlilik anlaşması yapmak isteyen bireyler farklı çeşitler arasından tercih yapabilirler. Medeni Kanuna göre mal rejimi sözleşmesi türleri şu şekilde sıralanabilir:

Paylaşmalı mal ayrılığı sözleşmeleri

Mal ortaklığı sözleşmeleri

Mal ayrılığı sözleşmeleri

Edinilmiş mallara katılma yani yasal rejim sözleşmeleri

Evlilik sözleşmeleri yasalarımıza göre evlenmeden önce ya da sonra yapılması mümkün olan anlaşmalardır. Bu sözleşmeler Aile Hukuku Sözleşmeleri kapsamında değerlendirilirler. Mal rejimi sözleşmeleri ise ayırt etme günce sahip olanlar tarafından yapılmaktadır. Bu sözleşmelerin noter huzurunda yapılması önemlidir. Sözleşmenin değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması için de aynı şey geçerlidir.