Rusya'nın En İyi İşvereni Rosatom

Dünyanın en büyük iş ve emekçi bulma müesseselerinden olan HeadHunter’ın en iyi patronlarının tanımlanması emeliyle yaptığı araştırmanın 2018 seneyi neticeleri belirli oldu. Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali AkkuyuNGS’yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi

Müesseseyi ROSATOM “Rusya'daki en iyi patronlar’’ kategorisinde eforlu rakiplerini geride vazgeçerek ilk sıraya yerleşti. Neticeler 25 Mart 2019 tarihinde medya uzvu RBC’de yayınlandı. Aynı kategoride başka bir Rus devi ‘’Gazprom Neft" işletmeyi ikincilik alırken, üçüncü sırada ise "Sibur" yer aldı.

Markalaştırma Merkezi Müdürü Nina Osvitskaya, şunları söyledi:

“ROSATOM Rusya'daki en iyi işveren’’ ödülünü altıncı kez kazandı. Şirket, sadece ödül tarihindeki en büyük sıçramayı yapmakla kalmadı. Aynı zamanda bu güçlü rekabet ortamında bir kez daha liderliği kimseye bırakmadı. ‘Nükleer’ bir işveren olarak ROSATOM kariyer fırsatları, gelenekleri, değerleri ve en iyi staj imkânları ile pazarda aktif olarak yer almaya devam edecektir.”

ROSATOM İnsan Kaynakları Müdürü TatyanaTerentyevaise “ROSATOM, bugün ileri teknoloji alanında küresel lider pozisyonunda bulunuyor. Eş zamanlı olarak, dünyanın 12 ülkesinde bulunan 36 güç ünitesinin yapımına devam ediyoruz.

Özellikle bizimle iş hayatına başlayan çalışanlarımız uluslararası işlerimizde kültürlerarası, disiplinler arası ve fonksiyonlar arası projelerde çalışma fırsatını daha sık yakalıyor. Örneğin sistemimizde sadece yazılım geliştiricileri, kalite kontrol uzmanları ve veri yöneticileri için 1000 yeni uzman ilanı yer alacak.”

“ROSATOM 'da farklı kariyer yönelimleri bulunuyor: Yöneticilik üzerine, uzmanlık konularında veya proje bazlı olarak iş hayatına başlayanlar, mevcut çalışanlarımız seviyesine gelene kadar sıkı bir denetimden geçiyorlar.ROSATOM’A ülkenin ve dünyanın en iyileri başvuruyor: Bizimle başlayanlar arasında üniversitelerinden en az ortalama 4.7 diploma notu ile mezun olan öğrenciler yer alıyor. Her üç gençten birinin Rusya’nın en prestijli diploması ‘’kırmızı diploması’’ var.’’

Reyting Hakkında:

Rusya’nın en iyi işverenler sıralaması Headhunder şirketler grubu bu sene dokuzuncu kez gerçekleştiriyor. Sıralamaya giren şirketlerin derecelendirmesi üç göstergeden oluşuyor: dış değerlendirme, iş arayanın çalışmak istediği şirketi seçerken Rusya Kamuoyu Araştırma Merkez’inin metodolojisine olan uyumluluklarının kontrol edilmesi (%40), İnsan Kaynakları departmanının fonksiyonu, Headhunter tarafından oluşturulan anketin doğru bir şekilde doldurulmasını sağlamak (%20), çalışanların şirkete olan bağımlılığı (%40) ise son gösterge olarak sayılıyor.

Bu analitik çalışmaya 1000’ den fazla şirket dâhil oldu. Çalışan sayılarına göre çalışmaya 100 ile 500 arası çalışanı olan şirketlerde ki çalışanların %40’ı, 500’den çoksa %30’u, 1000 çalışan sayısını geçenlerin ise %10’ u katıldı. Ayrıntılı tabloya ve metodolojik reytinglere RBS’ nin sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

ROSATOM, Uluslararası danışmanlık şirketi AON Hewitt’ e göre 2018 yılının en iyi şirketleri arasındaki tek devlet şirketi olarak gözüküyor. ROSATOM Universum’ un mühendislik öğrencileri üzerinden yaptığı araştırmada altıncı kez düzenleniyor. ‘’Mühendislik ve Üretim’’ alanında kazanarak dikkat çekmeye devam ediyor.

ROSATOM hakkında

ROSATOM; nükleer enerji santrallerinin tasarımı, inşası, işleyişi, uranyum madenciliğin, dönüştürme ve varsıllaştırma, nükleer yakıt tedariği, kullanımdan kaldırma, harcanan yakıt deposu, ulaşım ve güvenli nükleer atık imhasını da bünyesinde barındıran, nükleer tedarik zinciri ve ötesinde entegre temiz enerji çözümleri sunan dünyadaki tek şirkettir. Yetmiş yıllık aralıksız edinilen deneyimle birlikte şirket, her tür nükleer enerji santrali için yüksek performans çözümleri sunmada dünya lideridir.

Aynı zamanda rüzgar enerjisi üretimi, nükleer tıp, enerji depolama ve diğer sektörlerde de hizmet vermektedir. Merkezi Moskova’da bulunan şirketin 300’den fazla kurum ve kuruluşu, 250 bin çalışanı bulunmaktadır. Küresel düzeyde de dünyanın en büyük ikinci uranyum rezervlerini, dünyanın varsıllaştırma piyasasının ise yüzde 40’ını elinde tutmaktadır. Dünyanın en büyük yeni nesil nükleer enerji santrali kurucusu ROSATOM’un, önümüzdeki 10 yıl için aldığı ihracat siparişi ise 133 milyar dolardır.