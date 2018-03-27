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"Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri" sahiplerini buldu

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"Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri" sahiplerini buldu
Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) tarafından düzenlenen "Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri" her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Sahnelerin ve beyaz perdenin unutulmaz ismi, Usta Oyuncu Sadri Alışık anısına bu yıl 8’incisi düzenlenen  törene; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’nun yanı sıra kültür ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

Ankara’da sahnelenen ve Anadolu’dan Ankara’ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan, Altan Alkan’ın sunuculuğunu yaptığı gecede farklı kategorilerde toplam 12 ödül dağıtıldı.

Sadri Alışık ve hayata gözlerini yuman gönüllerde yer etmiş usta tiyatrocuların anısına sinevizyon gösterileriyle başlayan ödül töreninde duygulu anlar yaşandı.

Sanatın her dalı bizi biz yapan değerlerdir

Gecenin ev sahipliğini yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Onur Ödülü’ne layık görülen Harika Çocuk lakaplı ünlü keman virtüözü, sanatçı Suna Kan’a ödülünü verdi.

Başkan Yaşar “Eğer bu ülkede kardeşlik ve barış içerisinde özgürce yaşayacaksak, demokrasi bütün kuram ve kurallarıyla işleyecekse önce sanatçımıza sahip çıkacağız. Sanat olmadan demokrasi olmaz, insan hakları olmaz. Biz Yenimahalle’de bunu yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri sanatın her dalına, tüm sanatçılarımıza kucak açtık. 10’a yakın salon açtık, sanatçılarımızı halkımızla buluşturuyoruz. Çünkü onlar bizi biz yapan değerlerdir. Tiyatro eleştirir, ağlatır, güldürür, tiyatro ufuk açar. Bundan kimsenin korkmaması gerekir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız’ sözünü unutmamak gerekir” dedi.

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’nü Türk Edebiyatının öncü kadınlarından olan Yazar Ayla Kutlu’ya takdim eden usta oyuncunun oğlu Kerem Alışık da, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a 8 yıldır Yenimahalle’deki tüm salonlarının kapılarını kendilerine açtığı ve desteklerini esirgemediği için teşekkür etti.

12 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu

Yılın en başarılı kadın ve erkek oyuncuları ile yardımcı oyuncuların ödüllendirildiği gecede, komedi ve müzikal dalında da en iyilere ödülleri verildi.

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Mehtap Öztepe, En Başarılı Erkek Oyuncusu da Olcay Akın Kavuzlu olurken; Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Cengiz Uzun, Kadın Oyuncu ise Özden Gököz oldu. Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu Miraç Eronat seçilirken; aynı kategoride En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ise Serdar Kayaokay layık görüldü. Aynı dalda Yardımcı Rolde En Başarılı Erkek Oyuncu Cevat Duman, Kadın Oyuncu ise Demet Bölükbaşı oldu.  Gecede “Seçici Kurul Özel Ödülü” ise “MontyPythonandtheHolyGrail” Müzikal oyunuyla ODTÜ Müzikal Topluluğu oyuncularına verildi.Seçici Kurul Genç Yetenek Özel Ödülünün sahibi ise “Muhteşem Diva” oyunundaki rolüyle Özgür Deniz Kaya oldu.

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