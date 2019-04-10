Sağlık Bakanlığı "Zalim İstanbul'' u Şikayet etti

Sağlık Bakanlığı, "Zalim İstanbul" dizisini, birkaç sahnede sağlık çalışanlarına yönelik kullanılan olumsuz dil nedeniyle RTÜK'e şikayet etti.

Sağlık Bakanlığı, "Gaddar İstanbul" dizisini, dizide sıhhat çalışanlarına müteveccih kullanılan negatif dil sebebiyle RTÜK'e şikayet etti. Bakanlık tarafından RTÜK'e bildirilen şikayette, "Bilindiği Üzereleri olduğu üzere 6112 rakamlı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Yasanın Üçüncü Kısım Yayın Hizmeti Prensipleri başlığı altındaki madde bendi şöyledir: "Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerinin kamusal mesullük kavrayışıyla bu fıkrada yer alan prensiplere uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya alıştırıcı olamaz.

" Aynı maddenin ç bendinde " İnsan şerefine ve özel yaşamın saklılığına hürmetli olma prensibine ters, şahıs ya da kuruluşları tenkit hudutları ötesinde ufak düşürücü, aşağılayıcı veya kötüle kalitesinde ifadeler kapsayamaz" kararı mevcuttur. Alakalı mevzuat kararı gereğince yayıncı kuruluşlar mesul yayıncılık prensibi yönünde yayın yapmakla mükelleftir" ifadeleri yer aldı.

'KULLANILAN İFADELERLE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİ ÖZENDİRMEKTEDİR"

Dizide kullanılan ifadelerle bir iş grubunun zan altında vazgeçildiği ve sıhhat çalışanlarına şiddetin özendirildiği bahanesiyle RTÜK'e iletilen şikayette, "Kanal D'de yayınlanmakta olan Gaddar İstanbul adlı dizi filmin 02.04.2019 tarihinde yayınlanan 1. kısmının 01:22:00 saniyesinde başlayan ve konut sahnesinde

Agah Bey rolündeki kişiliğin, hastasının rehabilitasyonunu yapan sağlık kurumu başhekimi ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeniden filmin 01:37:00 saniyesinde başlayan konut sahnesindeki telefon görüşmesinde doktora ve öteki sıhhat çalışanın şiddete vatan tepkiler vermiş, işe hakaret etmiştir. Buna ilaveten kullanılan ifadelerle bir iş grubunu zan altında vazgeçmekte ve sıhhat çalışanlarına şiddeti özendirmektedir." söylemelerine yer verildi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BU TARZ YAYINLARLA TOPLUMUN TAMAMINI İLGİLENDİREN BİR KONUDUR"

Şikayette, sıhhat çalışanlarının bu stil yayınlarla hırpalanmaması ve mesleksel saygıdeğerliğinin korunmasının, cemiyetin tamamını ilgilendiren bir mevzu olduğuna dikkat çekilerek, "Büyük bir özveriyle çalışan sıhhat çalışanlarımızın eminliğine ve mesleksel saygıdeğerliğine gelecek hasarları önlemek, hasta sıhhat çalışanı irtibatını doğru tabana oturtmaya dönük siyasetlere uygun yayınların yapılması ve bu stil sorumsuz yayıncılık misallerinin önlenmesi hususunda başkanlığınızın zorunlu katkıyı sağlaması ehemmiyet talep etmektedir.

Sıhhat çalışanlarının bu stil yayınlarla hırpalanmaması ve mesleksel saygıdeğerliğinin korunması, cemiyetin tamamını ilgilendiren bir mevzudur. Bu sebeple tam cemiyetin müessese ve kuruluşların, özellikle de medyanın bu mevzuda laf ve eylem birliği içerisinde olması gerekmektedir. Bu bağlamda bahsedilen yayının 6112 rakamlı yasanın alakalı maddeler çerçevesinde değerlendirilerek, zorunlu müeyyidenin uygulanması arz edilmektedir" bahaneleri belirtildi.

(Seda Kahramantürk /İHA)